"Дана Бйорк - молодец": Бусел о музыке, личной жизни и изменениях в Театре им. Чехова

"Ты должен жить этим, чтобы быть честным, откровенным и к себе, и к зрителю", - считает актер театра и кино, певец, музыкант, композитор Максим Бусел, который стал новым гостем программы RUS TVNET "В чем фишка?".
10 лет назад Максим Бусел был официально принят в штат Рижского русского театра им. М. Чехова. За эти годы он сделал невероятную карьеру не только как актер, но и как музыкант.
Максим рос, жил и учился в "русскоязычном пузыре". Мечтал, что после школы поедет учиться в Петербург или Москву. Однажды ему представилась возможность попасть на работу в московский Театр Наций, но после он вернулся в Латвию. Во время работы в России он всегда слышал, что он другой:
"Мне всегда там было тяжело в плане менталитета, и я не этой энергии человек. ...Несмотря на то, что... я - амбициозный карьерист, что я хотел в Москву, понимая, что там другие возможности, все там возможно, тем более родной язык... И всем нравилось, что я выгляжу как европеец, что я мыслю...".
В Латвии Максим всегда чувствовал себя хорошо. "Мне нравится этот менталитет, мне нравится эта культура", - отмечает он.
За 10 лет своей профессиональной деятельности он понял, почему многие знаменитые люди одиноки. Очень сложно эту работу "совместить с простой человеческой нормальной жизнью":
"Тут просто должно, наверное, повезти с человеком, чтобы было тотальное понимание и принятие такого режима нечеловеческого".
В 2023 году Максим Бусел сыграл Гамлета в постановке Виестура Кайриша в Рижском русском театре им. М. Чехова. За эту роль он был удостоен приза зрительских симпатий как "Актер года" на "Ночи лицедеев".
Максим не скрывает, что ему нравится, что сейчас в театре произошли изменения, что появились латышские режиссеры и стала возникать интеграция: "Латышская аудитория стала нас узнавать, и стали и хорошее говорить".
"Дана Бйорк - молодец, потому что она все делает для того, чтобы действительно приходили к нам".
"В следующей жизни я мечтаю родиться в стране, где буду с рождения думать и говорить на языке своей страны", - резюмирует актер, который сейчас исполняет главную роль в легендарной музыкальной постановке на латышском языке о предсказателе Эйжене Финке "Сфинкс".
Это лишь фрагмент беседы, полную версию смотрите на видео!
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