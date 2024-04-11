"Дана Бйорк - молодец": Бусел о музыке, личной жизни и изменениях в Театре им. Чехова

10 лет назад Максим Бусел был официально принят в штат Рижского русского театра им. М. Чехова. За эти годы он сделал невероятную карьеру не только как актер, но и как музыкант.

Максим рос, жил и учился в "русскоязычном пузыре". Мечтал, что после школы поедет учиться в Петербург или Москву. Однажды ему представилась возможность попасть на работу в московский Театр Наций, но после он вернулся в Латвию. Во время работы в России он всегда слышал, что он другой:

"Мне всегда там было тяжело в плане менталитета, и я не этой энергии человек. ...Несмотря на то, что... я - амбициозный карьерист, что я хотел в Москву, понимая, что там другие возможности, все там возможно, тем более родной язык... И всем нравилось, что я выгляжу как европеец, что я мыслю...".

В Латвии Максим всегда чувствовал себя хорошо. "Мне нравится этот менталитет, мне нравится эта культура", - отмечает он.

Максим Бусел Фото: Gints Bāliņš/ TVNET