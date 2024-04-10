Сборная Латвии в переполненной "Арена Рига" уступила Финляндии

Встреча прошла в "Арена Рига" и завершилась победой сборной Финляндии в овертайме со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).

В первом периоде финны дважды поразили ворота латвийской сборной - сначала в большинстве отличился Пека Йормака, а затем Патрик Пуйстола удвоил преимущество гостей.

Во втором периоде Оскар Лапинскис дальним броском застал врасплох вратаря сборной Финляндии и сократил отставание в счёте, а в заключительном игровом отрезке Роберт Калькис восстановил равновесие на табло. Победителя матча пришлось определять в овертайме, в котором Себастьян Репо отличился точным броском и поразил ворота Ивара Пунненова.

В четверг, 11 апреля, сборные Латвии и Финляндии проведут второй проверочный матч. Встреча пройдёт в "Арена Рига" - начало игры в 19:30.

Напомним, на прошлой неделе сборная Латвии дважды одержала победу над командой Австрии - обе игры завершились победой латвийских хоккеистов в серии буллитов со счётом 3:2.

26 и 27 апреля сборная Латвии проведёт два выездных проверочных матча против Швейцарии, а 3 и 4 мая в "Арена Рига" сыграет с командой Норвегии.

В этом году чемпионат мира по хоккею пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая. Сборная Латвии сыграет в Остраве в одной группе с Германией, Казахстаном, Францией, Польшей, Словакией, Швецией и США.

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