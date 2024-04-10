Суд ЕС снял санкции с Фридмана и Авена

Авен и Фридман в конце мая 2022 года подали иски в Суд ЕС против Совета Евросоюза, наложившего на них санкции в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину. Ограничительные меры, введенные в их отношении 28 февраля 2022 года, подразумевают запрет на въезд в Европейский Союз и заморозку активов на его территории.

"Участвовали в усилиях Кремля по снятию санкций за агрессию"

"Фридман и его деловой партнер Петр Авен участвовали в усилиях Кремля по снятию западных санкций, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины. В 2018 году Фридман вместе с Авеном посетил Вашингтон с неофициальной миссией, чтобы донести послание российского правительства о санкциях США и контрсанкциях со стороны Российской Федерации, - сказано в Официальном журнале ЕС. - Следовательно, он активно поддерживал материально или финансово, а также получал выгоду от российских лиц, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины. Он также поддерживал действия или политику, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины или подрывают их".

Петра Авена в этом документе называют "одним из ближайших олигархов Владимира Путина", регулярно встречающихся с ним в Кремле. "Он не действует независимо от требований президента", - утверждает Брюссель.