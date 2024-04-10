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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Больше не девочка: дочь Бена Аффлека появилась в мужском костюме и назвала свое новое имя

rus.tvnet.lv
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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: ROBYN BECK/AFP

15-летняя дочь Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека предстала перед публикой в совершенно ином образе. Она идентифицирует себя как мальчика, пишет Limon, ссылаясь на 7NEWS.

Недавно стало известно, что ушел из жизни Уильям Джек Гарнер, отец актрисы Дженнифер Гарнер. На его похоронах 15-летняя дочь Дженнифер и Бена появилась в мужском костюме и с короткой стрижкой. Во время своей речи она представилась как Фин Аффлек: "Здравствуйте, меня зовут Фин Аффлек".

У Фина есть старшая сестра Вайолет Энн и младший брат Сэмюэл. Их родители расстались в 2015 году, но сохранили дружеские отношения.

В 2022 году Аффлек женился на певице Дженнифер Лопес, чья 16-летняя дочь Эмме Марибель Мунис использует гендерно-нейтральные местоимения и сблизилась с Фином как со сводным братом.

Новость о том, что девочка решила, что она мальчик, появилась несколькими днями ранее, когда Фина сфотографировали с мамой Дженнифер на остановке школьного автобуса. На фотографии можно увидеть имя "Фин", вышитое на его рюкзаке.

Подросток уже много лет носит "мальчишескую" стрижку и регулярно фотографируется в мужской одежде.

Фин - не единственный, кто сейчас пытается обрести свою индивидуальность и определиться с гендером. В 2022 году Дженнифер Лопес выступила на бейсбольном стадионе в Лос-Анджелесе. Во время концерта она со своей дочерью спела дуэтом и публично объявила Эмми небинарной персоной, использовав местоимение "они".

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