ФОТО И ВИДЕО ⟩ Больше не девочка: дочь Бена Аффлека появилась в мужском костюме и назвала свое новое имя
Недавно стало известно, что ушел из жизни Уильям Джек Гарнер, отец актрисы Дженнифер Гарнер. На его похоронах 15-летняя дочь Дженнифер и Бена появилась в мужском костюме и с короткой стрижкой. Во время своей речи она представилась как Фин Аффлек: "Здравствуйте, меня зовут Фин Аффлек".
Ben Affleck’s daughter announces they are TRANS and have Transitioned to a boy whilst speaking at her grandfathers funeral.— Oli London (@OliLondonTV) April 9, 2024
15 year old Seraphina Rose announced her new boy name for the first time, referring to herself as Fin:
“Hello my name is Fin Affleck.” pic.twitter.com/GdmpXDxcoF
У Фина есть старшая сестра Вайолет Энн и младший брат Сэмюэл. Их родители расстались в 2015 году, но сохранили дружеские отношения.
В 2022 году Аффлек женился на певице Дженнифер Лопес, чья 16-летняя дочь Эмме Марибель Мунис использует гендерно-нейтральные местоимения и сблизилась с Фином как со сводным братом.
JUST IN:— Anthony Hughes (@CallMeAntwan) April 9, 2024
Ben Affleck's daughter with Jennifer Garner (left), Seraphina Rose, has just recently announced she's calling herself "Fin Affleck"...
It's worth noting, his new wife Jennifer Lopez, also has a "gender-neutral" child (right). pic.twitter.com/GpmqT64VVt
Новость о том, что девочка решила, что она мальчик, появилась несколькими днями ранее, когда Фина сфотографировали с мамой Дженнифер на остановке школьного автобуса. На фотографии можно увидеть имя "Фин", вышитое на его рюкзаке.
Подросток уже много лет носит "мальчишескую" стрижку и регулярно фотографируется в мужской одежде.
Фин - не единственный, кто сейчас пытается обрести свою индивидуальность и определиться с гендером. В 2022 году Дженнифер Лопес выступила на бейсбольном стадионе в Лос-Анджелесе. Во время концерта она со своей дочерью спела дуэтом и публично объявила Эмми небинарной персоной, использовав местоимение "они".
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