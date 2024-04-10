ФОТО И ВИДЕО ⟩ Больше не девочка: дочь Бена Аффлека появилась в мужском костюме и назвала свое новое имя

Недавно стало известно, что ушел из жизни Уильям Джек Гарнер, отец актрисы Дженнифер Гарнер. На его похоронах 15-летняя дочь Дженнифер и Бена появилась в мужском костюме и с короткой стрижкой. Во время своей речи она представилась как Фин Аффлек: "Здравствуйте, меня зовут Фин Аффлек".

Ben Affleck’s daughter announces they are TRANS and have Transitioned to a boy whilst speaking at her grandfathers funeral.



15 year old Seraphina Rose announced her new boy name for the first time, referring to herself as Fin:



“Hello my name is Fin Affleck.” pic.twitter.com/GdmpXDxcoF — Oli London (@OliLondonTV) April 9, 2024

У Фина есть старшая сестра Вайолет Энн и младший брат Сэмюэл. Их родители расстались в 2015 году, но сохранили дружеские отношения.

В 2022 году Аффлек женился на певице Дженнифер Лопес, чья 16-летняя дочь Эмме Марибель Мунис использует гендерно-нейтральные местоимения и сблизилась с Фином как со сводным братом.

JUST IN:



Ben Affleck's daughter with Jennifer Garner (left), Seraphina Rose, has just recently announced she's calling herself "Fin Affleck"...



It's worth noting, his new wife Jennifer Lopez, also has a "gender-neutral" child (right). pic.twitter.com/GpmqT64VVt — Anthony Hughes (@CallMeAntwan) April 9, 2024

Новость о том, что девочка решила, что она мальчик, появилась несколькими днями ранее, когда Фина сфотографировали с мамой Дженнифер на остановке школьного автобуса. На фотографии можно увидеть имя "Фин", вышитое на его рюкзаке.

Подросток уже много лет носит "мальчишескую" стрижку и регулярно фотографируется в мужской одежде.

Фин - не единственный, кто сейчас пытается обрести свою индивидуальность и определиться с гендером. В 2022 году Дженнифер Лопес выступила на бейсбольном стадионе в Лос-Анджелесе. Во время концерта она со своей дочерью спела дуэтом и публично объявила Эмми небинарной персоной, использовав местоимение "они".

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