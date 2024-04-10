Штаб войск НАТО создают в 130 километрах от границы с Россией, США перебрасывает тяжелое вооружение

В планы НАТО входит формирование дивизии сухопутных войск на базе американского вооружения в финской и шведской Лапландии и Северной Норвегии, добавляет Iltalehti со ссылкой на свои источники.

В марте 2023 года Rus.Postimees сообщал, что власти финского города Каухава в Западной Финляндии приглашали базу НАТО к себе.

Финляндия стала членом НАТО ровно год назад - в начале апреля 2023 года. В конце 2023 года Хельсинки и Вашингтон подписал соглашение о военном сотрудничестве, которое разрешает американской армии доступ к военным объектам Финляндии и многое другое.

После решения Финляндии вступить в НАТО российские власти сообщили о планах развертывания новых военных соединений вдоль границы с Финляндией. В августе 2023 года глава МИД Финляндии сообщала, что на тот момент Россия еще не начала переброску своих войск к границе. В конце марта 2024 года стало известно, что Россия перебрасывает к границе с Финляндией стратегические бомбардировщики.

"Мы должны подготовиться к нападению России, - заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в конце февраля 2024 года, - У России есть план воссоздать военные силы и даже удвоить их численность. На это у нее уйдет три, может быть, пять лет. Но она это сделает, потому что российская военная машина работает эффективно и производит большое количество боеприпасов и оружия. Путин - военачальник. Ему нужна война".

О технической подготовке России к возможному конфликту с НАТО ранее заявлял и бывший командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем.



В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что военное вторжение в соседние с Россией страны на Балтике возможно в целях обороны.

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