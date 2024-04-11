Цензура, русский язык, аудитория: на что жалуются общественные СМИ и что им отвечают политики

Видео: Дискуссия об общественных СМИ в Рижском замке

Кто-то считает это положительным знаком - призывом к разговору и возможным изменениям.

"Очень радует, что президент призывает к продолжению этого разговора, который начала редакция Латвийского радио своим обращением ко всем СМИ, и что к этим проблемам относятся серьезно. Потому что это так. Мы чувствуем это в своей ежедневной работе, хотя бы по количеству жалоб. Эта критика касается любого содержания", - заявила председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне.

Председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне на дискуссии в Рижском замке о будущем общественных СМИ. Фото: Evija Trifanova/LETA

"Сейчас - тот момент, когда мы говорим достаточно открыто, затрагиваем достаточно актуальные темы. Очевидно, до каких-то выводов дойдем, но не сейчас. Актуализировались вопросы, с которыми нужно работать", - вторит председатель правления Латвийского телевидения Иварс Приеде.

Но не все так просто. Во-первых, Ринкевич также признал, что решения Сейма нельзя просто отменить, напомнив, что подобных прецедентов уже было слишком много - скажем, истории с зарплатами медиков в 2019 году и постоянные конфликты педагогов и Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA).

Mēs nevaram visus mazākumtautības cilvēkus uzrunāt tikai caur krievu valodu, uzsvēra valsts prezidents @edgarsrinkevics vakar Rīgas pilī notikušajā diskusijā par sabiedrisko mediju turpmāko attīstību, aicinot paplašināt izpratni par mazākumtautības jēdzienu. pic.twitter.com/AOQZzUS8lg — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 9, 2024