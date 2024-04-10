ВИДЕО ⟩ "Мы сделаем все со своей стороны": Витолиньш о Гиргенсоне

Тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш перед проверочным матчем с командой Финляндии рассказал о составе сборной и процессе подготовки в целом.
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Эта игра для хоккеистов сборной станет первой в этом году на льду "Арена Рига". Витолиньш отметил, что атмосфера будет иная, поскольку это будет первая игра, которую будет смотреть более широкая аудитория. Первые две игры были условно закрытыми, так как на них были только зрители с пригласительными и представители СМИ.
Витолиньш также пояснил, что Финляндия, соперник следующих двух проверочных матчей, будет готовиться к чемпионату мира с хоккеистами, выступающими в основном в Европе.
"Каждый год мы видим, что финны пытаются популяризировать свой европейский хоккей. Всегда есть только 2-3 игрока из НХЛ. В этом году, когда я разговаривал с [Юккой] Ялоненом, он также сказал, что они планируют привлечь только 2-3 игроков из НХЛ, - сказал тренер латвийской сборной.
В контексте сборной Латвии одним из наиболее актуальных вопросов является потенциальное присоединение Земгуса Гиргенсона к сборной. Клуб "Баффало Сейбрз", за который выступает Гиргенсонс, сегодня ночью потерял математические шансы на выход в плей-офф Кубка Стэнли, но до сих пор не было сообщений о планах хоккеиста относительно сборной.
Витолиньш заявил, что свяжется с Гиргенсоном после завершения регулярного сезона.
"Мы заявили о своей позиции, что хотим видеть их [игроков НХЛ]. Мы не будем мешать им завершить [сезон]. Есть много факторов. Мне кажется, у Земгуса также заканчивается контракт. Захочет ли он остаться без контракта? Когда закончится сезон, мы попытаемся связаться с ним, чтобы выяснить его дальнейшие планы. Мы сделаем все со своей стороны. Мы готовы сразу же купить билеты и предоставить все условия. Все будет зависеть от него", - сказал тренер.
Говоря о Мерзликине, Витолиньш отметил, что ситуация с голкипером отличается от ситуации с Гиргенсоном, потому что Мерзликину не нужно думать о новом контракте.
"Нужно дождаться последних переговоров, как это принято в США. После этого у него не будет никаких препятствий", - прокомментировал Витолиньш ситуацию с Мерзликиным.
Также тренер высоко оценил игру Мартиньша Лавиньша и других молодых хоккеистов в проверочных матчах против сборной Австрии. Он считает, что повседневная обстановка положительно влияет на понимание игры и процесс подготовки хоккеистов, играющих в университетских командах США.
В настоящее время Рудольф Балцерс и Рональд Кениньш борются в полуфинале высшей лиги Швейцарии. В полуфинале высшей лиги Швеции продолжают играть Родриго Аболс и Мартиньш Дзиеркалс, а в финале немецкой лиги DEL сыграет Кристерс Гудлевскис.
Витолиньш не скрывает, что эти игроки будут в хорошей форме, но они будут психологически истощены: "Проиграть в финале... Ты был так близко. Потом остается такая пустота. Я понимаю, что будет трудно сохранить у игрока максимальную форму и концентрацию, когда ему нужно переключиться с плей-офф на чемпионат".
Сборная Латвии проведет матчи с Финляндией 10 и 11 апреля в "Арена Рига", а с Норвегией - 3 и 4 мая. 26 и 27 апреля состоятся выездные матчи с командой Швейцарии.