ВИДЕО ⟩ "Мы сделаем все со своей стороны": Витолиньш о Гиргенсоне

Витолиньш заявил, что свяжется с Гиргенсоном после завершения регулярного сезона.

"Мы заявили о своей позиции, что хотим видеть их [игроков НХЛ]. Мы не будем мешать им завершить [сезон]. Есть много факторов. Мне кажется, у Земгуса также заканчивается контракт. Захочет ли он остаться без контракта? Когда закончится сезон, мы попытаемся связаться с ним, чтобы выяснить его дальнейшие планы. Мы сделаем все со своей стороны. Мы готовы сразу же купить билеты и предоставить все условия. Все будет зависеть от него", - сказал тренер.

Говоря о Мерзликине, Витолиньш отметил, что ситуация с голкипером отличается от ситуации с Гиргенсоном, потому что Мерзликину не нужно думать о новом контракте.

"Нужно дождаться последних переговоров, как это принято в США. После этого у него не будет никаких препятствий", - прокомментировал Витолиньш ситуацию с Мерзликиным.

Также тренер высоко оценил игру Мартиньша Лавиньша и других молодых хоккеистов в проверочных матчах против сборной Австрии. Он считает, что повседневная обстановка положительно влияет на понимание игры и процесс подготовки хоккеистов, играющих в университетских командах США.

В настоящее время Рудольф Балцерс и Рональд Кениньш борются в полуфинале высшей лиги Швейцарии. В полуфинале высшей лиги Швеции продолжают играть Родриго Аболс и Мартиньш Дзиеркалс, а в финале немецкой лиги DEL сыграет Кристерс Гудлевскис.

Витолиньш не скрывает, что эти игроки будут в хорошей форме, но они будут психологически истощены: "Проиграть в финале... Ты был так близко. Потом остается такая пустота. Я понимаю, что будет трудно сохранить у игрока максимальную форму и концентрацию, когда ему нужно переключиться с плей-офф на чемпионат".

Сборная Латвии проведет матчи с Финляндией 10 и 11 апреля в "Арена Рига", а с Норвегией - 3 и 4 мая. 26 и 27 апреля состоятся выездные матчи с командой Швейцарии.