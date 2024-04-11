ФОТО ⟩ ЛФФ: Национальный стадион на Луцавсале - это не наша прихоть

"Когда я бываю в Латвии, я вижу улучшения в футбольной инфраструктуре, но Латвии нужен собственный национальный футбольный стадион. Я не думаю так, я это знаю. Я чувствую, что между лицами, принимающими решения, есть понимание и положительная энергия. Я не считаю это политическим вопросом, потому что каждая крупная политическая сила должна поддерживать создание такой спортивной инфраструктуры. Мы готовы участвовать в реализации этого проекта с 30-40% финансирования, однако все последующие решения и детали находятся в руках ЛФФ, муниципалитета и других потенциальных партнеров", - заявил тогда Чеферин.

Преимущества национального стадиона:

стадион, соответствующий стандартам УЕФА (категория 4), на котором своим матчи будут проводить сборная Латвии по футболу и наши клубы в рамках еврокубков;

крытые зрительские места и хорошая обзорность поля;

место проведения танцевальных фестивалей и концертов;

разнообразное использование нового стадиона и прилегающей территории окажет положительное воздействие с точки зрения людей/посетителей, обеспечивая полноценное использование в любое время года;

окажет положительное влияние на бизнес-модель, значительно увеличив доходы; будет продвигать комплекс экологически чистых мероприятий (устойчивая транспортная инфраструктура и т. д.);

футбол - один из мощных инструментов, с помощью которого можно поднять имидж страны, внося в будущем все больший вклад в национальную экономику и страну в целом (пример: развитие туризма благодаря масштабным мероприятиям).

Текущая ситуация с футбольными стадионами в Латвии

Некоторое время домом сборной Латвии был стадион "Сконто", построенный в 2000 году, но за последнее десятилетие он не был модернизирован в соответствии с международными стандартами, и уже более пяти лет матчи под эгидой УЕФА проводятся на нем только в порядке исключения. УЕФА уже давно идет на уступки и до сих пор не заставил сборную Латвии проводить свои домашние матчи за пределами Латвии, вдали от своих болельщиков, но сам факт существования такой репутационной угрозы для Латвии в долгосрочной перспективе неприятен.

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