ФОТО ⟩ ЛФФ: Национальный стадион на Луцавсале - это не наша прихоть

Отсутствие современного многофункционального национального стадиона в Латвии уже давно является болезненной и актуальной проблемой. Латвия - единственная страна в Европе, не имеющая собственного футбольного стадиона, соответствующего самым высоким стандартам УЕФА. Хотя сейчас Латвия как никогда близка к реализации проекта стадиона, попытки узких групп узких групп заинтересованных остановить продвижение проекта национального стадиона грозят отложить его реализацию как минимум ещё на десять лет, информирует Латвийская федерация футбола (ЛФФ).
ЛФФ отмечает, что реализация столь масштабного проекта всегда вызывает дискуссии и является объектом различных, зачастую диаметрально противоположных интересов, где сталкиваются спортивные и культурные, экономические и деловые интересы различных групп, а также личностные интересы. ЛФФ приветствует активное вовлечение общественности в качественную дискуссию, но отвергает необоснованные и популистские аргументы, которые выдвигаются без участия и оценки компетентных экспертов.
В ЛФФ подчеркивают, что ее интерес в реализации этого проекта только один - сдвинуть его с нулевой точки и начать реализацию, добившись наконец того, чтобы в Латвии появился многофункциональный объект, соответствующий европейским стандартам и стандартам УЕФА, где могут проводиться футбольные матчи топ-уровня, концерты мирового уровня и различные культурные мероприятия.
По мнению ЛФФ, сегодня самое время отложить личные амбиции и узкие бизнес-интересы и наконец приступить к реализации этого проекта, иначе мы рискуем остаться единственной страной в Европе без многофункционального стадиона в ближайшие 10 лет.
На данный момент имеются все необходимые предпосылки - отличное месторасположение стадиона с обоснованной и аргументированной оценкой экспертов градостроительства, политическая поддержка муниципалитета, поддержка международных футбольных организаций ФИФА и УЕФА, положительная оценка организаторов Праздника песни и танца. Это значит, что мы как никогда близки к реализации проекта национального стадиона.
"Этот стадион критически необходим не только латвийскому футболу - он нужен Риге, Латвии и всем ее жителям. И как место проведения спортивных и культурных мероприятий, которые будут выделять Ригу на одном уровне с Хельсинки на карте мест проведения мероприятий. Это для всех нас возможность начать наконец реализацию этого долгожданного проекта, опередив наших балтийских соседей с многофункциональным объектом", - говорит президент Латвийской федерации футбола Вадим Ляшенко.
Выбор Луцавсалы как лучшего места для национального многофункционального стадиона не является прихотью ЛФФ или какими-то личными амбициями - он основан на оценках и рекомендациях компетентных экспертов.
Оценку десяти потенциальных мест для строительства стадиона в несколько раундов провело SIA Grupa93 под руководством директора Нейла Балгалиса, который сам является экспертом в области городского планирования и имеет опыт реализации масштабных проектов развития в Риге, Латвии и 10 европейских странах.
Кроме того, Луцавсалу как подходящее место для масштабных мероприятий оценили и приняли как жители Риги, так и гости столицы, о чем свидетельствует посещение и прошлогоднего фестиваля Positivus, и концерта Rammstein, состоявшегося в августе 2019 года и собравшего на Луцавсале 45 000 зрителей.
22 сентября 2022 года Ригу посетил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, в присутствии которого ЛФФ и тогдашний мэр Рижской думы Мартиньш Стакис подписали протокол о намерениях по строительству национального футбольного стадиона в столице. Промедление и нерешительность могут привести к отсрочке реализации проекта национального стадиона как минимум на десять лет, когда затраты на строительство такого стадиона вырастут.
"Когда я бываю в Латвии, я вижу улучшения в футбольной инфраструктуре, но Латвии нужен собственный национальный футбольный стадион. Я не думаю так, я это знаю. Я чувствую, что между лицами, принимающими решения, есть понимание и положительная энергия. Я не считаю это политическим вопросом, потому что каждая крупная политическая сила должна поддерживать создание такой спортивной инфраструктуры. Мы готовы участвовать в реализации этого проекта с 30-40% финансирования, однако все последующие решения и детали находятся в руках ЛФФ, муниципалитета и других потенциальных партнеров", - заявил тогда Чеферин.
Преимущества национального стадиона:
- стадион, соответствующий стандартам УЕФА (категория 4), на котором своим матчи будут проводить сборная Латвии по футболу и наши клубы в рамках еврокубков;
- крытые зрительские места и хорошая обзорность поля;
- место проведения танцевальных фестивалей и концертов;
- разнообразное использование нового стадиона и прилегающей территории окажет положительное воздействие с точки зрения людей/посетителей, обеспечивая полноценное использование в любое время года;
- окажет положительное влияние на бизнес-модель, значительно увеличив доходы; будет продвигать комплекс экологически чистых мероприятий (устойчивая транспортная инфраструктура и т. д.);
- футбол - один из мощных инструментов, с помощью которого можно поднять имидж страны, внося в будущем все больший вклад в национальную экономику и страну в целом (пример: развитие туризма благодаря масштабным мероприятиям).
Текущая ситуация с футбольными стадионами в Латвии
Некоторое время домом сборной Латвии был стадион "Сконто", построенный в 2000 году, но за последнее десятилетие он не был модернизирован в соответствии с международными стандартами, и уже более пяти лет матчи под эгидой УЕФА проводятся на нем только в порядке исключения. УЕФА уже давно идет на уступки и до сих пор не заставил сборную Латвии проводить свои домашние матчи за пределами Латвии, вдали от своих болельщиков, но сам факт существования такой репутационной угрозы для Латвии в долгосрочной перспективе неприятен.
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