Два матча - два поражения. Сборная Латвии снова уступила Финляндии

Встреча прошла в "Арена Рига" и завершилась победой сборной Финляндии со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 3:0).

Двумя заброшенными шайбами в этом матче отметился Харальд Эгле, а финский защитник Оливер Каски в третьем периоде оформил хет-трик. 28-летнему Каски потребовалось 4 минуты 24 секунды, чтобы забить три гола.

Эрик Витолс отразил 30 из 33 бросков, а финский вратарь Маркус Руссу отразил 16 из 18 бросков.

Напомним, в четверг сборные Латвии и Финляндии в "Арене Рига" провели первый проверочный матч, в котором победу в овертайме также одержали гости - 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).

На прошлой неделе сборная Латвии дважды одержала победу над командой Австрии - обе игры завершились победой латвийских хоккеистов в серии буллитов со счётом 3:2.

26 и 27 апреля сборная Латвии проведёт два выездных проверочных матча против Швейцарии, а 3 и 4 мая в "Арена Рига" сыграет с командой Норвегии.

В этом году чемпионат мира по хоккею пройдёт в Чехии с 10 по 26 мая. Сборная Латвии сыграет в Остраве в одной группе с Германией, Казахстаном, Францией, Польшей, Словакией, Швецией и США.

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