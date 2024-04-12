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Риа Бос - футболистка "Челси", у которой больше 600 тысяч подписчиков в TikTok

rus.tvnet.lv
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Продолжаем знакомить вас с прекрасными футболистками в рубрике "Instagram недели".

Сегодня представляем вашему вниманию 18-летнюю английскую футболистку, которая защищает цвета "Челси". Риа Бос помимо выступлений за лондонский клуб постоянно вызывается в молодёжную сборную Англии (до 19 лет).

Девушка развивает свою популярность и в социальных сетях. За футболисткой в TikTok следит более 600 тысяч пользователей, а в Instagram у неё больше 250 тысяч подписчиков.

Это довольно внушительные показатели, учитывая, что в её профиле вы не найдёте ни одной фотографии с пляжа или в купальнике.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

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