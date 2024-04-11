Ринкевич встретится в Вильнюсе с президентом Украины Владимиром Зеленским

Во время встречи будет подписан договор о долгосрочной поддержке и обязательствах по безопасности между Латвией и Украиной. Договор выражает четкую и твердую поддержку Украины со стороны Латвии и предусматривает военную помощь Украине в размере 0,25% от валового внутреннего продукта страны. Встреча пройдет на полях саммита "Инициативы трех морей".

Как ранее заявили в МИД, соглашение является политическим документом, не имеющим обязательной юридической силы, но при этом выражает четкую и твердую позицию по поддержке Украины в ее борьбе с агрессором. В нем предусмотрены все формы долгосрочной помощи Украине в защите от агрессии, а также поддержка Латвией Украины на пути к членству в ЕС и НАТО.

Украина планирует подписать подобные двусторонние соглашения со всеми странами-партнерами. Такие соглашения уже подписаны с Великобританией, Канадой, Данией, Финляндией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами и Великобританией. Литва и Эстония также подпишут соглашения в ближайшем будущем.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!