Наводнение в России: уровень воды приближается к критической отметке. Жителей призывают спасаться

В российском городе Оренбург в ближайшие 24 часа ожидается новое наводнение, так как в расположенной неподалеку реке Урал уровень воды продолжает расти. Власти Оренбургской области подталкивают жителей к эвакуации, сообщает российское независимое СМИ The Moscow Times.
"Я думаю, что уровень воды в Оренбурге в ближайшие сутки достигнет самой высокой отметки, а затем упадет", - отметил губернатор области Денис Паслер.
"Проводятся все необходимые работы. Теперь нужно сосредоточиться на мониторинге наиболее критических точек", - дополнил Паслер.
Ранее сообщалось, что из-за прорвавшейся защитной дамбы реки Урал в России и Казахстане произошло крупнейшее за 70 лет наводнение. Более 100 000 человек были вынуждены эвакуироваться.
В России паводок затронул акваторию Урала, Волги и запад Сибири, в Казахстане - район рек Урал и Тобол.
В Оренбургской области в воскресенье была объявлена федеральная чрезвычайная ситуация после того, как река Урал затопила Орск, опасный уровень воды и в Оренбурге.
По прогнозам местных чиновников, "сложная ситуация" может продлиться до конца апреля.
В Оренбургской области России продолжается сильный паводок, уровень воды в реке Урал продолжает подниматься.
Уровень воды в реке в городе Оренбурге сегодня утром достиг 9,78 метра, что на полметра выше критического уровня, сообщили в городской администрации. В городе затоплено несколько районов.
По оценкам экспертов, уровень воды в реке Урал увеличится еще на 30-70 сантиметров, сообщало агентство ТАСС.
Nexta сообщает, что в другом городе наводнение разрушило мост, на котором находились люди. Разрушенную часть моста течение временно несло, пока жителям не удалось добраться на второй берег реки. Информации о том, пострадал ли кто-либо в результате аварии, нет.
In Kuzbass, a flood of water ripped off a pontoon bridge carrying people— NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2024
The current carried residents of the village of Maizas down the Tom River. The entrance to the crossing was closed, but the locals still ran over to the other bank. Preliminarily, no one was injured. pic.twitter.com/czGVsbo3C1
Following Orsk, another major Russian city - Orenburg - is going under water— NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2024
It is reported that the water level in the Ural River in Orenburg has risen to 10 meters. pic.twitter.com/TBoQSEpli2
По информации властей и обнародованной сегодня информации, в Оренбургской области, граничащей с Казахстаном, затоплено в общей сложности 12 800 домов. В ряде поселков из-за паводка прекращено электроснабжение. Между тем среди населения растет недовольство реакцией властей на наводнения и медленной помощью.
В Орске не менее ста россиян обратились к российскому диктатору Владимиру Путину, попросив помощи и пристыдив муниципальных чиновников, которые, по их мнению, действуют слишком вяло. Представители Кремля заявили, что Путин получает сведения о ситуации, но не планирует посещать регион, пострадавший от паводка.
Российское гидрометеорологическое агентство "Росгидромет" подсчитало, что самый высокий уровень воды в Оренбурге будет достигнут в среду, и паводок может затронуть несколько районов города. Мэр города Сергей Салмин предупреждает о беспрецедентном до сих пор наводнении, из-за которого может потребоваться принудительная эвакуация.
Власти также предупредили о подъеме уровня воды в Тоболе, который может угрожать Тюменской и Курганской областям Сибири. В Кургане, где проживает около 300 000 человек, начата превентивная эвакуация и из дома ушел 571 человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!