Наводнение в России: уровень воды приближается к критической отметке. Жителей призывают спасаться

По оценкам экспертов, уровень воды в реке Урал увеличится еще на 30-70 сантиметров, сообщало агентство ТАСС.

Nexta сообщает, что в другом городе наводнение разрушило мост, на котором находились люди. Разрушенную часть моста течение временно несло, пока жителям не удалось добраться на второй берег реки. Информации о том, пострадал ли кто-либо в результате аварии, нет.

In Kuzbass, a flood of water ripped off a pontoon bridge carrying people



The current carried residents of the village of Maizas down the Tom River. The entrance to the crossing was closed, but the locals still ran over to the other bank. Preliminarily, no one was injured. pic.twitter.com/czGVsbo3C1 — NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2024

Following Orsk, another major Russian city - Orenburg - is going under water



It is reported that the water level in the Ural River in Orenburg has risen to 10 meters. pic.twitter.com/TBoQSEpli2 — NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2024

По информации властей и обнародованной сегодня информации, в Оренбургской области, граничащей с Казахстаном, затоплено в общей сложности 12 800 домов. В ряде поселков из-за паводка прекращено электроснабжение. Между тем среди населения растет недовольство реакцией властей на наводнения и медленной помощью.

В Орске не менее ста россиян обратились к российскому диктатору Владимиру Путину, попросив помощи и пристыдив муниципальных чиновников, которые, по их мнению, действуют слишком вяло. Представители Кремля заявили, что Путин получает сведения о ситуации, но не планирует посещать регион, пострадавший от паводка.

Российское гидрометеорологическое агентство "Росгидромет" подсчитало, что самый высокий уровень воды в Оренбурге будет достигнут в среду, и паводок может затронуть несколько районов города. Мэр города Сергей Салмин предупреждает о беспрецедентном до сих пор наводнении, из-за которого может потребоваться принудительная эвакуация.

Власти также предупредили о подъеме уровня воды в Тоболе, который может угрожать Тюменской и Курганской областям Сибири. В Кургане, где проживает около 300 000 человек, начата превентивная эвакуация и из дома ушел 571 человек.

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