Чт, 11.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Наводнение в России: уровень воды приближается к критической отметке. Жителей призывают спасаться

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Наводнение в России.
Наводнение в России. Фото: EPA/Scanpix

В российском городе Оренбург в ближайшие 24 часа ожидается новое наводнение, так как в расположенной неподалеку реке Урал уровень воды продолжает расти. Власти Оренбургской области подталкивают жителей к эвакуации, сообщает российское независимое СМИ The Moscow Times. 

"Я думаю, что уровень воды в Оренбурге в ближайшие сутки достигнет самой высокой отметки, а затем упадет", - отметил губернатор области Денис Паслер.

"Проводятся все необходимые работы. Теперь нужно сосредоточиться на мониторинге наиболее критических точек", - дополнил Паслер.

Ранее сообщалось, что из-за прорвавшейся защитной дамбы реки Урал в России и Казахстане произошло крупнейшее за 70 лет наводнение. Более 100 000 человек были вынуждены эвакуироваться.

В России паводок затронул акваторию Урала, Волги и запад Сибири, в Казахстане - район рек Урал и Тобол.

В Оренбургской области в воскресенье была объявлена федеральная чрезвычайная ситуация после того, как река Урал затопила Орск, опасный уровень воды и в Оренбурге.

По прогнозам местных чиновников, "сложная ситуация" может продлиться до конца апреля.

В Оренбургской области России продолжается сильный паводок, уровень воды в реке Урал продолжает подниматься.

Уровень воды в реке в городе Оренбурге сегодня утром достиг 9,78 метра, что на полметра выше критического уровня, сообщили в городской администрации. В городе затоплено несколько районов.

По оценкам экспертов, уровень воды в реке Урал увеличится еще на 30-70 сантиметров, сообщало агентство ТАСС.

Nexta сообщает, что в другом городе наводнение разрушило мост, на котором находились люди. Разрушенную часть моста течение временно несло, пока жителям не удалось добраться на второй берег реки. Информации о том, пострадал ли кто-либо в результате аварии, нет.

По информации властей и обнародованной сегодня информации, в Оренбургской области, граничащей с Казахстаном, затоплено в общей сложности 12 800 домов. В ряде поселков из-за паводка прекращено электроснабжение. Между тем среди населения растет недовольство реакцией властей на наводнения и медленной помощью.

В Орске не менее ста россиян обратились к российскому диктатору Владимиру Путину, попросив помощи и пристыдив муниципальных чиновников, которые, по их мнению, действуют слишком вяло. Представители Кремля заявили, что Путин получает сведения о ситуации, но не планирует посещать регион, пострадавший от паводка.

Российское гидрометеорологическое агентство "Росгидромет" подсчитало, что самый высокий уровень воды в Оренбурге будет достигнут в среду, и паводок может затронуть несколько районов города. Мэр города Сергей Салмин предупреждает о беспрецедентном до сих пор наводнении, из-за которого может потребоваться принудительная эвакуация.

Власти также предупредили о подъеме уровня воды в Тоболе, который может угрожать Тюменской и Курганской областям Сибири. В Кургане, где проживает около 300 000 человек, начата превентивная эвакуация и из дома ушел 571 человек.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх