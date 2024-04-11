Фото, видео ⟩ На Каменном мосту столкнулись мотоцикл и легковое авто. Один человек погиб

Sadursme указывает, что в результате аварии погиб один человек. Об этом также свидетельствуют кадры на видео.

Портал TVNET связался с государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Мы опубликуем комментарий, когда о будет получен.

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