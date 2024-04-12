Игроку НБА грозит пожизненная дисквалификация

"В моем распоряжении очень широкий спектр наказаний. То, в чем его обвиняют - это серьезное преступление. Самое суровое наказание, которое я могу ему назначить - это дисквалификация [в НБА]. Здесь у меня есть такой уровень власти. Я думаю, в этой лиге нет ничего более серьезного, чем делать ставки на собственные игры. Расследование продолжается, но последствия могут быть очень серьезными", - сказал Сильвер.

Ставки в профессиональном спорте уже давно стали очень сложным вопросом. До недавнего времени защитник "Кливленд Кавальерс" Джей Би Бикерстафф в разговоре со СМИ рассказывал, что получал угрозы от разгневанных букмекеров.

"Они заполучили мой номер телефона и присылали сумасшедшие сообщения о том, где я нахожусь или где мои дети. Это опасно. Мы ходим по тонкой грани. [Букмекеры] добавляют ненужной напряженности в игру", - сказал Бикерстафф.

Думается, что нет оснований ожидать существенных изменений в будущем, ведь тотализаторы также являются официальными спонсорами крупных спортивных лиг.

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