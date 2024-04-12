Игроку НБА грозит пожизненная дисквалификация

Джонтей Портер, игрок команды "Торонто Рэпторс" Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), может быть дисквалифицирован пожизненно, признал в разговоре с ESPN адвокат и комиссар НБА Адам Сильвер.
Портер не выходил на поле с момента матча против "Сакраменто Кингз" 22 марта этого года. Первый подозрительный инцидент случился в матче 26 января, когда Портер пробыл на паркете всего четыре минуты. Тогда причиной была названа травма глаза.
Похожий сценарий повторился и в игре 20 марта, когда он пробыл на поле всего три минуты. В официальном заявлении команды говорилось, что Портер не смог продолжить игру из-за болезни.
Позже выяснилось, что в этих играх делались весьма своеобразные ставки тотализатора. В спортивных букмекерских конторах можно делать так называемые ставки "больше/меньше". Пример - ставка на то, что Портер не превысит 8,5 очка в данной игре, будет успешной, если он наберет только восемь очков.
Американская букмекерская контора DraftKings сообщила, что в два конкретных дня, когда Портер досрочно покинул площадку, самые крупные выигрыши за день достались людям, сделавшим так называемую ставку "меньше" на его игру.
С тех пор Портер не выходил на поле. Как заявил Сильвер в разговоре с ESPN, центровому грозит даже пожизненная дисквалификация.
"В моем распоряжении очень широкий спектр наказаний. То, в чем его обвиняют - это серьезное преступление. Самое суровое наказание, которое я могу ему назначить - это дисквалификация [в НБА]. Здесь у меня есть такой уровень власти. Я думаю, в этой лиге нет ничего более серьезного, чем делать ставки на собственные игры. Расследование продолжается, но последствия могут быть очень серьезными", - сказал Сильвер.
Ставки в профессиональном спорте уже давно стали очень сложным вопросом. До недавнего времени защитник "Кливленд Кавальерс" Джей Би Бикерстафф в разговоре со СМИ рассказывал, что получал угрозы от разгневанных букмекеров.
"Они заполучили мой номер телефона и присылали сумасшедшие сообщения о том, где я нахожусь или где мои дети. Это опасно. Мы ходим по тонкой грани. [Букмекеры] добавляют ненужной напряженности в игру", - сказал Бикерстафф.
Думается, что нет оснований ожидать существенных изменений в будущем, ведь тотализаторы также являются официальными спонсорами крупных спортивных лиг.
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