Работает ли в Латвии полис ОСТА, приобретенный в другой стране?

Владельцы зарегистрированных в Латвии машин приобретают полисы страхования в соседних странах из-за более низкой цены, чтобы обойти негативную историю страхования, а также из-за незнания закона. И констатируется все больше случаев, когда у наших машин зарубежная ОСТА.

Представитель Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Агрис Дауксте отмечает: "Год назад такие случаи фиксировались раз в полгода, но сейчас ситуация такова, что это уже пара случаев в неделю. Клиент показывает литовский или эстонский полис, и затем ему объясняют, что этот полис не действует. Владельца машины или водителя наказывают, и в этом случае незнание закона не освобождает от ответственности".

Денежный штраф для водителя составляет от 85 до 120 евро, а для владельца машины - от 350 до 700 евро, в зависимости от категории транспортного средства.

В 2023 году было обнаружено 18 тысяч случаев, когда у транспортных средств не было действующего полиса ОСТА, большая часть - 9 с половиной тысяч случаев - были зафиксированы, даже не останавливая транспортное средство - это делают технические устройства, системы, которые находятся на латвийских дорогах, начиная со стационарных фоторадаров, и заканчивая системой контроля средней скорости, которая автоматически считывает номера автомобиля и проверяет их в системе.

Оборудован системой считывания номеров и транспорт полиции. Она работает и в случае, если машина едет в обратном направлении.

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