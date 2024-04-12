Для разных возрастов: чем старше, тем меньше калорий разрешается употреблять?

"В каждый прием пищи необходимо включать овощи, фрукты или ягоды, а также сократить потребление полуфабрикатов, соли и сахара, подслащенных и энергетических напитков. Если какая-либо группа продуктов питания исключается из меню по причине пищевой непереносимости, изменения образа жизни, например переход на вегетарианство, или по другим причинам, сразу следует задуматься о том, чем мы заменим их, чтобы избежать дефицита питательных веществ, витаминов или минералов. Если нет уверенности в том, как скорректировать меню, прежде всего лучше проконсультироваться с сертифицированным специалистом по питанию. В случае тренировок высокой интенсивности, активной учебы и рабочей нагрузки, необходимо оценить, нужен ли прием витаминов и минералов для укрепления физических и когнитивных способностей организма", — добавляет сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.

· В возрасте 31–60 лет. Результаты исследований привычек показывают, что чуть больше половины населения Латвии имеет увеличенную массу тела**. Причиной этого могут быть неправильные пищевые привычки, малоподвижный и сидячий образ жизни, недостаток сна и отдыха, повышенный стресс на работе или в быту, а в редких случаях – наследственность. Чтобы поддерживать себя в форме, в этом возрасте все чаще необходимо следить за количеством поступающей и потребляемой в течение дня энергии. Рекомендуется как можно меньше выбирать переработанные продукты и полуфабрикаты, а также ограничить потребление насыщенных жиров, отдавая предпочтение более постным мясным и молочным продуктам с низким содержанием жиров. В то же время не следует забывать о приеме ненасыщенных жирных кислот (хороших жиров) вместе с жирной рыбой, авокадо, орехами, семечками, растительными маслами хорошего качества, например, с оливковым маслом первого холодного отжима. После консультации со специалистом – врачом или фармацевтом – можно дополнительно принимать витамин D, препараты, содержащие жирные кислоты омега-3, для профилактики заболеваний сердца или другие пищевые добавки по мере необходимости. В комплекс физических нагрузок настоятельно рекомендуется ввести силовые тренировки, так как они помогают сохранить мышечную массу, что необходимо не только для лучшего обмена веществ, но и укрепляют плотность костей, что, в свою очередь, полезно для профилактики остеопороза и других заболеваний.