ВИДЕО ⟩ НВС оценивают информацию о жестоком обращении, возможно, земессарга с собакой

В социальной сети Х (ранее Twitter) широкий резонанс вызвало видео, на котором мужчина якобы жестоко обращается со своей собакой. Предупреждение: видео содержит неприятные сцены!
Несколько читателей TVNET в пятницу, 12 апреля, связались с редакцией, чтобы выразить беспокойство и недовольство по поводу жестокого обращения с питомцем и того, что они увидели в социальных сетях.
На видео мужчина жестоко обращается со своей собакой, которая отчаянно пытается забраться в лодку, однако ей это не удается. Хозяин собаки силой вытаскивает ее из воды и отпускает различные оскорбительные комментарии.
На видео также видно, что ситуация вызывает смех у владельца собаки и других людей, которые находятся за кадром.
В ответ на возмущение пользователей соцсетей мужчина публикует еще одно видео, из которого можно понять, что для него такая ситуация является нормой, потому что собака - "пловец" и "специально предназначена для плавания".
В Национальных вооруженных силах в ответ на видео в социальной сети заявили, что проводится проверка информации и будут предприняты соответствующие меры.
Как отмечает TVNET, мужчина уже удалил видео из своего аккаунта в TikTok.
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