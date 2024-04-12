СГД начала выплату компенсаций процентов по ипотеке

Выплаты производятся согласно спискам, поданным кредитными учреждениями до 10 апреля. Компенсации будут выплачиваться постепенно до 30 апреля.

В этом году получатели ипотечных кредитов получат деньги на свои счета четыре раза - в апреле, июле, октябре и январе.

Как разъяснили в СГД, процесс автоматизирован, и людям, имеющим право на компенсацию, не нужно ничего делать самим, поэтому

СГД особо призывает людей остерегаться мошенников, которые пытаются выманить личные данные и средства, выдавая себя за СГД или кредитное учреждение.

СГД не будет просить людей "перейти по ссылке", "подтвердить свою личность", "отсканировать QR-код и использовать временный пароль", "отправить номер счета", "назвать пароль" и так далее, как это предлагают сделать мошенники.

Компенсация в размере 30% от процентных платежей за первый квартал должна быть выплачена до 30 апреля и будет выплачиваться по ипотечному договору, заключенному до 31 октября 2023 года, с остатком ипотеки, не превышающим 250 000 евро.

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