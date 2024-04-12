СГД начала выплату компенсаций процентов по ипотеке

Служба государственных доходов (СГД) в пятницу, 12 апреля, начала выплату компенсации процентов по ипотечным кредитам, и уже произведено 842 платежа на общую сумму 179 726,37 евро, сообщили агентству LЕТА представители СГД.
Выплаты производятся согласно спискам, поданным кредитными учреждениями до 10 апреля. Компенсации будут выплачиваться постепенно до 30 апреля.
В этом году получатели ипотечных кредитов получат деньги на свои счета четыре раза - в апреле, июле, октябре и январе.
Как разъяснили в СГД, процесс автоматизирован, и людям, имеющим право на компенсацию, не нужно ничего делать самим, поэтому
СГД особо призывает людей остерегаться мошенников, которые пытаются выманить личные данные и средства, выдавая себя за СГД или кредитное учреждение.
СГД не будет просить людей "перейти по ссылке", "подтвердить свою личность", "отсканировать QR-код и использовать временный пароль", "отправить номер счета", "назвать пароль" и так далее, как это предлагают сделать мошенники.
Компенсация в размере 30% от процентных платежей за первый квартал должна быть выплачена до 30 апреля и будет выплачиваться по ипотечному договору, заключенному до 31 октября 2023 года, с остатком ипотеки, не превышающим 250 000 евро.
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