Назло войне: Эстонские компании обнаружили новые суперрынки: рост до 900%

В 2023 году Россия с оборотом в 589 миллионов евро стала девятым по значимости экспортным партнером Эстонии. По сравнению с довоенным годом в 2021 году общий экспорт Эстонии в Россию сократился на 181 миллион евро. Однако экспорт товаров эстонского происхождения в Россию упал еще сильнее - с 268 миллионов евро до 108 миллионов евро.

Когда торговля с Россией снизилась, в то же время процветал экспорт товаров эстонского происхождения, а также экспорт, проходящий через Эстонию в страны Центральной Азии. Порой рост был в сотни раз. Например, если в 2021 году экспорт из Эстонии в Кыргызстан составлял 0,28 миллиона евро, то в 2023 году он составил уже 70,3 миллиона евро, то есть увеличился более чем в 250 раз. При этом доля эстонских товаров составила всего 0,94 миллиона евро.