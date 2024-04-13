Назло войне: Эстонские компании обнаружили новые суперрынки: рост до 900%

Хотя начавшееся в 2022 году нападение России на Украину резко затормозило торговлю с РФ, в то же время в геометрической прогрессии росла торговля Эстонии со странами Центральной Азии. Однако, по данным таможни, начали вступать в силу различные санкции, и экспорт Центральной Азии демонстрирует признаки снижения, пишет Rus.Postimees.
В 2023 году Россия с оборотом в 589 миллионов евро стала девятым по значимости экспортным партнером Эстонии. По сравнению с довоенным годом в 2021 году общий экспорт Эстонии в Россию сократился на 181 миллион евро. Однако экспорт товаров эстонского происхождения в Россию упал еще сильнее - с 268 миллионов евро до 108 миллионов евро.