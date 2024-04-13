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Видео ⟩ В Сиднее мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра

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В торговом центре Сиднея мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра
В торговом центре Сиднея мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра Фото: AFP/SCANPIX

В субботу, 13 апреля, австралийская полиция получила информацию о том, что в одном из торговых центров Сиднея "много людей" получили ножевые ранения.

Очевидцы рассказали, что у преступника был "большой клинок".

Газета The Sydney Morning Herald сообщает, что четверо из тех, кто получил ножевые ранения скончались, еще восемь человек были госпитализированы, в их числе один ребенок. Полиция пока не подтвердила эту новость. 

Нападение произошло в крупном торговом центре Westfield Bondi Junction, который был переполнен покупателями.

После нападения торговый центр был закрыт, а полиция попросила жителей не приближаться к месту происшествия.

Нападавшего застрелили полицейские. Ведется поиск его возможных сообщников.

Пока не ясно, почему мужчина совершил нападение, полиция проверяет различные версии.

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