Видео ⟩ В Саркандаугаве на тротуар упали части балкона. Управляющий комментирует ситуацию

Кусок бетона, отколовшийся от балкона и рухнувший на тротуар, до сих пор лежит во дворе и является зловещим напоминанием о плачевном состоянии здания.

"Это могла быть большое несчастье. Это очень небезопасно", - говорит жительница Эмилия.

Другая жительница микрорайона пишет: "Это действительно страшно, здесь все балконы такие. Мы, дураки, ходим под ними. Ужасно. Пожалуйста, помогите!"

Пару обвалившихся элементов жители подлатали и покрасили сами, но остальные балконы остались пугать прохожих.

"Они начали писать документы и вести переговоры, это не так просто, целый год понадобился, чтобы со всеми договориться", - говорит жительница дома.

Представитель Rīgas Namu Pārvaldnieks (RNP) признает, что компания вообще не знает, кто ремонтировал некоторые балконы в разрушающемся здании, потому что это сделали не они.

Представитель RNP утверждает: "Балконы мы не реставрировали, скорее всего, они были восстановлены собственными силами. На данный момент составлен проект ремонта балконов и в ближайшее время состоятся закупки. О стоимости на данный момент пока сложно судить, это зависит от предложений компаний".

Учитывая, что закупка еще не объявлена, оплаченные управляющим ремонтные работы начнутся не так скоро. Похоже, жильцам дома ничего не останется, как вложить еще больше личных средств в восстановление самых разрушенных балконов, сообщает программа.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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