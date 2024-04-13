Видео ⟩ Сборная Латвии по баскетболу 3х3 заняла первое место в группе олимпийской квалификации

Латвия, посеянная на турнире третьей, в последнем матче группы B обыграла Египет (6-е сеянное место) со счетом 21:12.

Миезис набрал 11 очков, сделав четыре дальних броска, он также сделал три подбора и результативную передачу. Лацис набрал четыре очка, а Чаварс и Раймо, сделавшие по восемь подборов, набрали по три очка каждый.

В воскресенье, 14 апреля, в 11.55 по латвийскому времени Латвия сыграет полуфинальный матч против команды, которая заняла второе место в группе А.

В пятницу, 12 апреля, латвийские баскетболисты начали квалификационный турнир с двух побед, обыграв Монголию со счетом 21:16 и выиграв у Новой Зеландии со счетом 21:10.

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