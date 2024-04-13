Видео ⟩ Сборная Латвии по баскетболу 3х3 заняла первое место в группе олимпийской квалификации

В Гонконге в субботу, 13 апреля, мужская сборная Латвии по баскетболу 3х3, в состав которой входят Агнис Чаварс, Эдгар Круминьш, Карлис Ласманис и Наурис Миезис, заняла первое место в группе и вышла в полуфинал первого квалификационного турнира Олимпийских игр в Париже.
Латвия, посеянная на турнире третьей, в последнем матче группы B обыграла Египет (6-е сеянное место) со счетом 21:12.
Миезис набрал 11 очков, сделав четыре дальних броска, он также сделал три подбора и результативную передачу. Лацис набрал четыре очка, а Чаварс и Раймо, сделавшие по восемь подборов, набрали по три очка каждый.
I wouldn't want to guard that man 😭 #3x3OQT pic.twitter.com/gRfsv5ixeM— FIBA3x3 (@FIBA3x3) April 13, 2024
В воскресенье, 14 апреля, в 11.55 по латвийскому времени Латвия сыграет полуфинальный матч против команды, которая заняла второе место в группе А.
В пятницу, 12 апреля, латвийские баскетболисты начали квалификационный турнир с двух побед, обыграв Монголию со счетом 21:16 и выиграв у Новой Зеландии со счетом 21:10.
🇱🇻 Latvia get their NBA JAM “ON FIRE” alley-oop signature FTW! 🔥#3x3OQT pic.twitter.com/jtSvPi3B27— FIBA3x3 (@FIBA3x3) April 13, 2024
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