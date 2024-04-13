Фото ⟩ В Пардаугаве зацвела сакура

Посетители парка спешат запечатлеть очаровательные цветы на фотографиях.

Сакуры в парке Победы были посажены в 2012 году благодаря посольству Японии в Риге.

Деревья были посажены, чтобы впредь для рижан, и гостей города символизировать тесные отношения Латвии и Японии, за сотрудничество не только в экономике и политике, но и за человеческую дружбу, которая сложилась у жителей обеих стран на протяжении многих лет.

Сакура символизирует Японию, ее жители ежегодно связывают цветение сакур с наступлением весны. На японских островах, расположенных в длинной цепи с юга на север, они цветут в разное время, а в Токио сакуры цветут в конце марта или начале апреля.

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