Порзиньгис не сыграет в последнем матче регулярного турнира НБА

"Селтикс" в 20:00 по латвийскому времени на своем поле примет бывшую команду Порзиньгиса "Вашингтон Уизардс".

Команда "Бостона" сообщила, что Порзиньгису в последнем матче основного турнира будет предоставлен отдых. Также на поле не выйдут Джейлен Браун, Эл Хорфорд, Джейсон Тейтам, которые тоже смогут отдохнуть, а Джру Холидей и Деррик Уайт не играют из-за травм.

Сегодня, в 20:00, последний матч регулярного сезона проведет и Давис Бертанс, представляющий "Шарлотт Хорнетс" в гостях у "Кливленд Кавальерс".

"Селтикс" со счетом 63-18 занимает первое место в Восточной конференции и первое место во всей лиге, в то время как "Хорнетс" с 20 победами и 61 поражением занимает 14-ю позицию и в плей-офф не попадает.

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