Вс, 14.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Порзиньгис не сыграет в последнем матче регулярного турнира НБА

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Кристапс Порзиньгис
Кристапс Порзиньгис Фото: David Zalubowski/AP

Латвийскому баскетболисту Кристапу Порзиньгису в воскресенье в последнем матче регулярного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон Селтикс" был дан отдых, и он на поле не выйдет.

"Селтикс" в 20:00 по латвийскому времени на своем поле примет бывшую команду Порзиньгиса "Вашингтон Уизардс".

Команда "Бостона" сообщила, что Порзиньгису в последнем матче основного турнира будет предоставлен отдых. Также на поле не выйдут Джейлен Браун, Эл Хорфорд, Джейсон Тейтам, которые тоже смогут отдохнуть, а Джру Холидей и Деррик Уайт не играют из-за травм.

Сегодня, в 20:00, последний матч регулярного сезона проведет и Давис Бертанс, представляющий "Шарлотт Хорнетс" в гостях у "Кливленд Кавальерс".

"Селтикс" со счетом 63-18 занимает первое место в Восточной конференции и первое место во всей лиге, в то время как "Хорнетс" с 20 победами и 61 поражением занимает 14-ю позицию и в плей-офф не попадает.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх