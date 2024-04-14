Видео ⟩ Сборная Латвии по баскетболу 3x3 квалифицировалась на Олимпиаду в Париже

Мужская сборная Латвии по баскетболу 3х3 с Агнисом Чаварсом, Францем Густавом Лацисом, Наурисом Миезе и Зигмаром Раймо в составе в воскресенье в Гонконге одержала победу в отборочном турнире к Олимпийским играм в Париже. В полуфинале латвийцы победили в драматической борьбе в дополнительное время матча, а в финале наши баскетболисты играли элегантно и уверенно.
Латвия, посеянная на турнире под третьим номером, в полуфинале со счетом 15:14 в дополнительное время переиграла главного фаворита соревнований Нидерланды.
После удачного начала матча латвийцы вышли вперед со счетом 11:6, однако менее чем за две минуты до конца игры голландцы после двух точных дальних бросков вышли вперед со счетом 13:11.
Миезис двумя точными штрафными бросками добился ничьей (13:13), и счет остался неизменным до конца основного времени. В дополнительное время после точного броска команды Нидерландов победу Латвии принес дальний бросок Миезиса.
𝙈𝙄𝙀𝙕𝙄𝙎 𝙄𝙎 𝘼 𝙆𝙄𝙇𝙇𝙀𝙍— FIBA3x3 (@FIBA3x3) April 14, 2024
Reigning Olympic gold medalist stay alive on a @Maurice_Lacroix buzzer beater #3x3OQT
Latvia 🇱🇻 will play for a spot in Paris pic.twitter.com/PSiOA4Ptkv
В финальном матче Латвия со счетом 19:14 обыграла Австрию, завершив квалификационный турнир без поражений.
Три из восьми путевок на Олимпиаду уже завоевали Сербия, США и Китай, которые в мировом ранге 1 ноября оказались в первой тройке. Пройдут еще два квалификационных турнира, в которых будут разыграны еще четыре путевки.
В 2021 году на Олимпиаде в Токио сборная Латвия по баскетболу 3x3 впервые в истории стала олимпийским чемпионом.
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