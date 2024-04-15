На должность министра иностранных дел выдвинута дипломат Браже

Как сообщает агентство LETA, Браже занимала различные должности в службе иностранных дел, в том числе была послом Латвии в ряде стран. До того как стать послом по особым поручениям летом 2023 года, с мая 2020 года она была заместителем генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии.

Браже была неофициально упомянута в качестве наиболее вероятного кандидата на этот пост сразу же после того, как о своей отставке объявил прежний министр Кришьянис Кариньш.

Были упомянуты и другие кандидаты из рядов "Нового Единства" - бывший парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица, депутат Сейма Гирт Валдис Кристовскис и другие, однако есть разные причины того, почему они не считались реальными кандидатами на эту должность.

Фракции Сейма выразили желание встретиться со следующим кандидатом на должность главы МИД. Традиционно встречу с кандидатом проводит и президент.

Как сообщалось, должность министра иностранных дел стала вакантной поле того, как свой пост после скандала с перелетами оставил Кришьянис Кариньш.

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