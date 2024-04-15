Конор Макгрегор возвращается! Официально названы дата следующего боя и соперник ирландца

Макгрегор не выходил в октагон UFC с лета 2021 года, когда во время боя с Дастином Порье пережил тяжелый перелом ноги.

Несмотря на то, что слухи о возвращении ирландца витали еще с того момента, когда его на носилках вынесли из октагона после боя с Порье, официальная информация доступна только сейчас - Конор Макгрегор вернется в октагон 29 июня в рамках UFC 303.

Его соперником станет популярный среди фанатов ветерен ММА Майкл Чендлер.

Во время реабилитации Макгрегор нарастил основательную мышечную массу, в результате чего прозвучали версии, что ирландец может перейти даже в среднюю весовую категорию (до 83,9 килограмма). Такой сценарий в публичном пространстве подтверждал и сам боец. Однако бой с Чендлером состоится в весовой категории до 77,1 килограмма.

"Много вещей остается за кулисами. Главный аспект - правильный момент. Чендлер был готов все это время, а Конор нет. На одной из пресс-конференций об этом уже говорили. У него было много других обязанностей. Мы не хотим, чтобы Конор соглашался на бой, когда у него ряд других обязанностей и он не может полноценно тренироваться", - сказал на пресс-конференции Уайт.

Говоря об обязанностях Макгрегора, президент UFC сослался на популяризацию фильма "Дом у дороги" (Roadhouse). Знаменитый ирландский боец сыграл в этом фильме роль мужчины по имени Нокс. Принимая во внимание популярность Макгрегора, ему нужно было участвовать в различных мероприятиях по популяризации фильма.

35-летний Макгрегор за всю профессиональную карьеру в ММА одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. На счету 37-летнего Чендлера - 23 победы и восемь поражений.

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