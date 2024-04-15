В воскресенье спасатели получили 46 вызовов на сломанные ветром деревья и ветки

На улице Хапсалас в Риге освободили два автомобиля от сломанной ветки дерева.

В понедельник утром по всей Латвии дует сильный западный ветер, его скорость местами превышает 20 метров в секунду, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Самые сильные порывы ветра ночью достигали 24 метров в секунду в Салдусе и Вентспилсе, а также 25 метров в секунду в Добеле.

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