В воскресенье спасатели получили 46 вызовов на сломанные ветром деревья и ветки

За минувшие сутки пожарные выехали на 46 вызовов, чтобы распилить упавшие деревья или ветки, а также освободить дороги от деревьев или проводов, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба.
На улице Хапсалас в Риге освободили два автомобиля от сломанной ветки дерева.
В понедельник утром по всей Латвии дует сильный западный ветер, его скорость местами превышает 20 метров в секунду, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Самые сильные порывы ветра ночью достигали 24 метров в секунду в Салдусе и Вентспилсе, а также 25 метров в секунду в Добеле.
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