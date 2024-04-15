Литовский легкоатлет побил мировой рекорд, установленный 38 лет назад

21-летний Алекна воспользовался идеальными погодными условиями, и все шесть его бросков преодолели отметку 70 метров. Длина его первого броска составила 72,21, что улучшило личный рекорд (71,39), установленный 6 апреля в США.

Затем двукратный призер чемпионата мира преодолел отметку 70,32, а его третья попытка составила 72,89, что переместило Алекну на четвертое место в мировой рейтинговой таблице.

В четвертом раунде он метнул на 70,51, но исторической стала пятая попытка, когда длина дуги диска составила 74,35. Хотя судьи изначально насчитали 74,41. Алекна закончил серию с результатом 70,50.

Предыдущий рекорд принадлежал немцу Юргену Шульту, спортсмен установил его в июне 1986 года, метнув диск на 74,08 метра.

По данным новостного портала 15min.lt, этот мировой рекорд в метании диска самое продолжительное время оставался неулучшенным результатом в легкой атлетике.

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