"Слишком свободная": Алле Пугачевой — 75. Что она значит для России?

"Величайшую певицу пытаются показать врагом народа"

Слова против войны — и в защиту Максима Галкина — стали одним из редких высказываний Пугачевой на злобу дня.

"Алла Борисовна поступила в высшей степени по-человечески, между химерой государственной идеологии и собственной семьей выбрав семью, — говорит Денис Бояринов. — И теперь величайшую русскоязычную певицу нашего времени, которой десятилетиями признавались в любви и уважении, пытаются лишить всех символических звезд и показать чуть ли не врагом народа. Это полный сюрреализм, на мой взгляд".

"Контекст" Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Оранжевая черта Фото: BBC

То, что против Пугачевой была запущена машина пропаганды, само по себе говорит о том, что ее слова важны, рассуждает журналист.

"Мало людей хоть что-то внятное сказали на эту тему, и в основном это были люди молодые. А среди людей возраста Пугачевой никто из такого рода публичных фигур не высказывался. Поэтому даже такая фраза и такой поступок — отъезд из России — уже выглядят большим событием".