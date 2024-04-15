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Видео ⟩ Латвийский и российский хоккеисты подрались на хоккейном матче в США

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Райвис Ансонс
Райвис Ансонс Фото: https://www.facebook.com/WilkesBarreScrantonPenguins

Латвийский форвард Райвис Ансонс в воскресенье, 14 апреля, заработал пятиминутный штраф за драку в матче Американской хоккейной лиги (АХЛ), а его команда "Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз" проиграла со счетом 1:4 (0:1, 1:0, 0:3) на выезде команде "Херши Беарс".

Ансонс получил штраф за то, что в конце второго периода ударил кулаком россиянина Дмитрия Осипова из "Херши Беарс". В этом матче у латвийца также был один удар по хоккейным воротам и отрицательный коэффициент эффективности -1.

В этом сезоне на счету Ансонса два гола, пять передач, 25 минут штрафа и положительный рейтинг эффективности +1 в 32 матчах АХЛ.

С 85 очками в 70 матчах "Пингвинз" занимают третье место в Восточной конференции и гарантировали себе участие в Кубке Колдера, или "плей-офф" АХЛ.

Регулярный чемпионат АХЛ завершится 21 апреля.

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