Видео ⟩ Латвийский и российский хоккеисты подрались на хоккейном матче в США

Ансонс получил штраф за то, что в конце второго периода ударил кулаком россиянина Дмитрия Осипова из "Херши Беарс". В этом матче у латвийца также был один удар по хоккейным воротам и отрицательный коэффициент эффективности -1.

В этом сезоне на счету Ансонса два гола, пять передач, 25 минут штрафа и положительный рейтинг эффективности +1 в 32 матчах АХЛ.

С 85 очками в 70 матчах "Пингвинз" занимают третье место в Восточной конференции и гарантировали себе участие в Кубке Колдера, или "плей-офф" АХЛ.

Регулярный чемпионат АХЛ завершится 21 апреля.

Raivis Ansons kārtīgi izkaujas AHL spēlē 💥🥊 pic.twitter.com/aBwhNf8Qpc — NHL Latvija (@Latvija_NHL) April 15, 2024

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