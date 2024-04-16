На этом корабле стоит дизельный двигатель немецкого производителя DEUTZ, который в июне 2019 года (то есть уже после того, как верфь попала в санкционные списки США) Зеленодольскому заводу поставила латышская Marine Systems.

Adria Winch также продолжает регулярно поставлять детали для российских верфей, на которых строятся военные корабли (это не только верфь в Зеленодольске, но и Балтийский завод), однако после начала полномасштабного вторжения в таможенных декларациях все реже упоминаются номера проектов судов.

Генеральный директор компании «Адриа Винч в Москве» Татьяна Левичева в разговоре с Би-би-си представилась главным бухгалтером компании, но подтвердила, что у хорватской компании есть прямые поставки с верфью в Зеленодольске, и со словами «мы тут ни при чем» бросила трубку.

Всего с февраля 2022-го по июль 2023 года компании, связанные с хорватской Adria Winch или ее дочерними предприятиями в России, поставили запчастей на 1,2 млн долларов.

Фото: BBC

Итальянские Speich, американская Eaton, чешские Vítkovice Cylinders, немецкая Ventil Technik и шведская Jowa подчеркнули, что не поставляли свою продукцию ни напрямую в Россию, ни компаниям-посредникам, которые затем продали запчасти подсанкционным верфям.

Производители W. Gessmann, Honeywell international, Hydropress Hydraulika, Pernow Armaturen, Grundfos DK, Fluidmecanica, Skum, Spohn & Burkhardt, Deutz, Schneider Electric не ответили на запросы Русской службы Би-би-си.

Российские «Морские пропульсивные системы», «Марине системс», торгово-промышленное объединение «Кронштадт», «Адриа Винч Зеленодольск», Росатомфлот не ответили на запросы Русской службы Би-би-Си.

Хорватская Adria Winch и итальянская Melcal также не ответили на запросы Русской службы Би-би-си.

Русская служба Би-би-си благодарит хорватское издание «Оштро» за помощь в подготовке материала