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Видео ⟩ Водитель междугороднего автобуса всю дорогу играл в азартные игры на телефоне

rus.tvnet.lv
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Ремни безопасности в автобусах
Ремни безопасности в автобусах Фото: Bez Tabu

Пассажирка автобуса Дайва, отправившаяся в путь от Рижского автовокзала до приграничного города Балтинава, обратила внимание на абсолютно недопустимые действия водителя, сообщает программа Bez Tabu.

"Телефон сразу оказался у водителя в руках. Еще в Риге. Я видела, как он играл, даже не знаю, как это назвать, типа [игровых] автоматов. Вот такая была игра", - поделилась зрительница программы Bez Tabu.

Дайва сняла лишь короткое видео, но добавила, что водитель автобуса Ecolines почти всю дорогу проехал с телефоном за рулем. А в моменты, когда смартфон был отложен в сторону, водитель занимался другими делами. В автобусе в это время находилось не менее 20 пассажиров.

"Так что я очень рада, что вернулась домой живой. Это серьезно", - отметила пассажирка этого рейса.

Дайва собирается связаться с Государственной полицией по поводу инцидента, полагая, что водитель должен понести ответственность, чтобы подобные действия, ставящие под угрозу жизнь его самого, пассажиров и других участников дорожного движения, не повторились.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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