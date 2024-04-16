На акции против "закона об иноагентах" в Тбилиси задержали 14 человек. В парламенте произошла драка

МВД Грузии сообщило о задержании за административные правонарушения 14 участников акции в Тбилиси против «закона об иноагентах», который обсуждает грузинский парламент.
В ведомстве также утверждают, что в результате действий участников акции пострадал один полицейский, ему потребовалась медицинская помощь.
На акции против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» возле здания парламента на проспекте Руставели в понедельник собрались тысячи людей.
Законопроект был повторно внесен на рассмотрение правящей партией «Грузинская мечта» спустя год после массовых протестов, которые тогда вынудили власти отозвать документ.
Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «иностранного агента».
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что подобное законодательство необходимо для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.
Однако оппозиционные партии и независимые журналисты заявили, что законопроект является попыткй подавить критические голоса в Грузии и сорвать шансы страны на вступление в ЕС.
По их словам, законопроект является копией российского закона об «иностранных агентах».
«Грузия не сдастся перед ресоветизацией!» — написала президент Саломе Зурабишвили в соцсети X.
Грузинское правительство отвергает любые сравнения с российским законодательством.
Комитет по юридическим вопросам в понедельник одобрил законопроект в первом чтении.
В ходе обсуждения между оппозиционным депутатом от партии «Граждане» Александром Элисашвили и секретарем «Грузинской мечты» Мамукой Мдинарадзе произошла драка.
Элисашвили набросился на оппонента и ударил его по голове, когда он с трибуны отвечал на вопросы депутатов.
После этого в драку включились другие депутаты. В итоге прямую трансляцию на сайте парламента прервали, а Элисашвили вывели из зала.
Во вторник возле парламента планируется новая акция протеста, она начнется в полдень по местному времени.
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