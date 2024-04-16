На акции против "закона об иноагентах" в Тбилиси задержали 14 человек. В парламенте произошла драка

Акция в Тбилиси Фото: BBC

«Грузия не сдастся перед ресоветизацией!» — написала президент Саломе Зурабишвили в соцсети X.

Грузинское правительство отвергает любые сравнения с российским законодательством.

Комитет по юридическим вопросам в понедельник одобрил законопроект в первом чтении.

В ходе обсуждения между оппозиционным депутатом от партии «Граждане» Александром Элисашвили и секретарем «Грузинской мечты» Мамукой Мдинарадзе произошла драка.

Элисашвили набросился на оппонента и ударил его по голове, когда он с трибуны отвечал на вопросы депутатов.

После этого в драку включились другие депутаты. В итоге прямую трансляцию на сайте парламента прервали, а Элисашвили вывели из зала.

Во вторник возле парламента планируется новая акция протеста, она начнется в полдень по местному времени.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC