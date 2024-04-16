Кариньш попросил прощения у всех, кого задели решения правительства

Ранее Кариньш заявил, что не знал, сколько стоило перемещение специальными авиарейсами. Он добавил, что заключение Госконтроля "очень юридическое" и он не до конца все понял, но ясно одно: произошла "коллизия" между Госканцелярией с одной стороны и Госконтролем и Генпрокуратурой с другой.

"Это вопрос интерпретации, понимания того, что позволяет закон. Госканцелярия считает, что закон позволяет организовать работу премьер-министра таким образом", - сказал Кариньш.

По его словам, в то время, когда использовались специальные рейсы, он не знал о расходах, а теперь, когда он узнал, у него "глаза полезли на лоб". Он пояснил, что он и его бюро принимали политические решения о том, какой должна быть повестка дня премьер-министра.

"[Бывший глава бюро премьер-министра] Янис Патмалниекс наконец-то написал, что он работал с уверенностью и был информирован, что все законно. Я об этом не думал, законно это или незаконно. Если мне говорят, что это возможно, законно и не стоит беспокоиться, значит, так оно и есть", - сказал бывший премьер-министр.

По его словам, пока неясно, был ли нарушен закон, поскольку одни считают, что нет, а другие убеждены, что да. Кариньш отметил, что Госконтроль ежегодно проверяет Государственную канцелярию. По словам бывшего премьер-министра, из года в год поступают заключения Госконтроля, в краткой части которых отмечается, что в Госканцелярии все в порядке, и не указывается на нарушения в законе или процедурах.

Отвечая на вопрос, что он думает о выдвижении на пост министра иностранных дел посла Байбы Браже, Кариньш сказал, что с учетом обстоятельств это очень хороший выбор.

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