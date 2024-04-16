Фото ⟩ У подростка в горле застряла монетка. Врачи удивлены спецификой несчастного случая

В Калифорнии был госпитализирован 14-летний мальчик с застрявшей в горле монетой. Врачи были удивлены тем, что ему удалось избежать серьезных проблем с дыханием, сообщает издание People
По данным The New England Journal of Medicine, подросток пожаловался врачам на охриплость голоса и проблемы с глотанием через шесть часов после того, как случайно проглотил монету в 25 центов.
Врачей удивил тот факт, что у мальчика не было проблем с дыханием, как можно было бы ожидать, когда монета застревает в горле.
Чтобы разобраться в проблеме, медики сделали рентген грудной клетки мальчика, который показал, что монета располагалась вертикально в области между голосовыми связками и трахеей, пропуская воздух, несмотря на то, что доставляла мальчику дискомфорт.
Мальчику повезло, поскольку в большинстве случаев при проглатывании инородного предмета он застревает в трахее или других частях горла, потенциально ставя под угрозу жизнь пациента.
"Инородные тела в дыхательных путях, особенно в трахее и гортани, следует немедленно удалять, чтобы снизить риск респираторного дистресс-синдрома", - отмечают врачи.
Под общим наркозом врачи извлекли монету с минимальным повреждением дыхательных путей. Мальчик поправился и был отпущен домой.
По данным Harvard Health, монеты являются наиболее частыми предметами, проглатываемыми детьми: на их долю приходится более 60% случаев обращения за медицинской помощью после проглатывания постороннего предмета.
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