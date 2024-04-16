Фото и видео ⟩ За 100 дней до начала Олимпиады в Париже зажжен олимпийский огонь

Во вторник в Древней Олимпии в ходе торжественной церемонии был зажжен огонь XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.
🔥 The Olympic flame for #Paris2024 is lit!#Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/1odw4ga9G0— The Olympic Games (@Olympics) April 16, 2024
Уже традиционно зажжение олимпийского огня происходило в ходе театральной церемонии на руинах древнего стадиона "Олимпия", где в 776 году до нашей эры впервые прошли Олимпийские игры.
Олимпийский огонь зажигается за 100 дней до Олимпиады.
"В древние времена Олимпийские игры объединяли города-государства Греции, особенно в периоды войн и конфликтов, - сказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. - Сегодня Олимпийские игры - это единственное мероприятие, которое объединяет весь мир в мирном соревновании. Тогда, как и сейчас, олимпийские атлеты шлют сильный сигнал о том, что можно ожесточенно соревноваться друг с другом и в то же время мирно жить вместе под одной крышей".
🔥 The #OlympicTorchRelay has begun!#Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/KfTyI5ZDhp— The Olympic Games (@Olympics) April 16, 2024
Как отметил президент МОК, эта Олимпиада будет более молодежной и современной, а также станет первой Олимпиадой с полным гендерным паритетом, поскольку МОК выделил ровно по 50 процентов мест для спортсменов - как женщинам, так и мужчинам.
Первым олимпийский факел пронес олимпийский чемпион Токио-2020 по академической гребле грек Стефанос Нтоскис, который затем передал факел бывшей французской пловчихе Лауре Манаду, олимпийской чемпионке Афин-2004 на дистанции 400 метров вольным стилем.
За церемонией зажжения снова могли наблюдать зрители, что не было возможным во время пандемии Covid-19 в 2020 году в Токио и в 2022 в Пекине.
Олимпийский огонь отправится из Греции через Средиземное море во Францию, где начнет свой путь, посетив также три заморские территории Франции - Атлантический, Тихий и Индийский океаны. Факел обычно путешествует по разным городам и регионам, символизируя единство и связь олимпийского движения во всем мире. В итоге олимпийский огонь прибудет в город-организатор Олимпийских игр - Париж, где по завершении церемонии открытия, 26 июля, будет зажжен большой олимпийский огонь, который будет гореть на протяжении всего времени проведения Олимпийских игр и официально обозначать открытие Игр.
🔥 Stefanos Ntouskos, an Olympic champion in rowing, is the first torchbearer of the #Paris2024 #OlympicTorchRelay. 🙌👏#Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/YTHkG9rIVA— The Olympic Games (@Olympics) April 16, 2024
Олимпийский огонь символизирует чистоту, стремление к совершенству и стремление к олимпийским идеалам. Он также представляет собой преемственность между древними и современными Олимпийскими играми.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Это будут третьи Олимпийские игры в столице Франции.
В Париже крупнейший спортивный форум также проводился в 1900 году и сто лет назад, в 1924 году. За сто лет количество олимпийских видов спорта значительно выросло - с 17 до 45, количество спортсменов - с 3089 примерно до 10 500, а количество комплектов медалей - со 126 до 329.
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