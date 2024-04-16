Фото и видео ⟩ За 100 дней до начала Олимпиады в Париже зажжен олимпийский огонь

Первым олимпийский факел пронес олимпийский чемпион Токио-2020 по академической гребле грек Стефанос Нтоскис, который затем передал факел бывшей французской пловчихе Лауре Манаду, олимпийской чемпионке Афин-2004 на дистанции 400 метров вольным стилем.

За церемонией зажжения снова могли наблюдать зрители, что не было возможным во время пандемии Covid-19 в 2020 году в Токио и в 2022 в Пекине.

Олимпийский огонь отправится из Греции через Средиземное море во Францию, где начнет свой путь, посетив также три заморские территории Франции - Атлантический, Тихий и Индийский океаны. Факел обычно путешествует по разным городам и регионам, символизируя единство и связь олимпийского движения во всем мире. В итоге олимпийский огонь прибудет в город-организатор Олимпийских игр - Париж, где по завершении церемонии открытия, 26 июля, будет зажжен большой олимпийский огонь, который будет гореть на протяжении всего времени проведения Олимпийских игр и официально обозначать открытие Игр.

Олимпийский огонь символизирует чистоту, стремление к совершенству и стремление к олимпийским идеалам. Он также представляет собой преемственность между древними и современными Олимпийскими играми.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Это будут третьи Олимпийские игры в столице Франции.

В Париже крупнейший спортивный форум также проводился в 1900 году и сто лет назад, в 1924 году. За сто лет количество олимпийских видов спорта значительно выросло - с 17 до 45, количество спортсменов - с 3089 примерно до 10 500, а количество комплектов медалей - со 126 до 329.

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