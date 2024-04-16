Гиргенсонс не поможет сборной Латвии на предстоящем чемпионате мира

30-летний Гиргенсонс завершил свой 11-й сезон в составе клуба НХЛ "Баффало Сейбрз". После сезона заканчивается и его контракт с "Баффало". Он находится в поисках нового контракта.

"Земгус своей позиции не изменил - без контракта он к сборной не присоединится, - сказал Калвитис. - На этом чемпионате мира его не будет. С нашей стороны мы сделали все, что могли".

В этом сезоне НХЛ Гиргенсонс сыграл в 63 матчах, в которых отметился 14 (8+6) очками, 21 штрафной минутой, коэффициентом полезности -1, в среднем он находился на площадке 11 минут и 50 секунд.

Для латыша этот сезон стал самым малорезультативным в его 11-летней карьере в НХЛ. В этом сезоне он провел и меньше времени на площадке.

В целом Гигренсонс сыграл в регулярных чемпионатах НХЛ 688 игр, в которых забросил 89 шайб и отдал 99 результативных передач, набрав 188 очков.

В составе сборной Латвии он сыграл на четырех чемпионатах мира, в последний раз - в 2017 году.

В конце лета в Риге пройдет олимпийский квалификационный турнир, на котором латвийские хоккеисты будут бороться за путевку на Олимпиаду с Францией, Словенией и Украиной. Путевку на зимнюю Олимпиаду 2026 года получит победитель группы. Имеющаяся в распоряжении TVNET информация свидетельствует о том, что Гиргенсонс с удовольствием сыграет на предстоящем турнире в "Арена Рига".

На этой неделе к кандидатам в сборную Латвии присоединятся нападающие Андрис Джериньш и Каспар Даугавиньш, а также защитники Оскар Цибульскис и Кристофер Биндулис.

Каспар Даугавиньш Фото: Edijs Pālens/LETA

Говорил Калвитис и с выступающими в Северной Америке хоккеистами. Однако пока потенциальные кандидаты заняты размышлениями о плей-офф. Однако индикации о присединении к сборной положительные, впрочем, все будет зависеть от успехов представляемых ими команд.

В этом году чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Остраве и Праге.

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