Пока иерархи Русской православный церкви Московского патриархата заняты пропагандой, рассказывая, что идея МВД Эстонии признать РПЦ МП террористической организацией якобы придумана НАТО, депутат Яак Ааб (Социал-демократическая партия) уточнил, каких именно храмов могут коснуться последствия реализации идеи Лаури Ляэнеметса, пишет Rus.Postimees.
Для абонентов
"Объявление религиозной войны Эстонии": какие православные центры затронет признание РПЦ МП террористами
Rus.Postimees продолжает собирать реакции политиков Эстонии на инициативу главы МВД, председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса о признании РПЦ МП террористической организацией, о чем он рассказал на прошлой неделе. Свои оценки уже дали представители "Отечества", "Ээсти 200" и Центристской партии.