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"Объявление религиозной войны Эстонии": какие православные центры затронет признание РПЦ МП террористами

Иван Скрябин rus.postimees.ee
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Патриарх Кирилл (Гундяев) в Александро-Невском соборе в Таллинне, 14 июня 2013 года.
Патриарх Кирилл (Гундяев) в Александро-Невском соборе в Таллинне, 14 июня 2013 года. Фото: официальный сайт Московского патриархата

Пока иерархи Русской православный церкви Московского патриархата заняты пропагандой, рассказывая, что идея МВД Эстонии признать РПЦ МП террористической организацией якобы придумана НАТО, депутат Яак Ааб (Социал-демократическая партия) уточнил, каких именно храмов могут коснуться последствия реализации идеи Лаури Ляэнеметса, пишет Rus.Postimees.

Rus.Postimees продолжает собирать реакции политиков Эстонии на инициативу главы МВД, председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса о признании РПЦ МП террористической организацией, о чем он рассказал на прошлой неделе. Свои оценки уже дали представители "Отечества", "Ээсти 200" и Центристской партии.

На те же вопросы Rus.Postimees ответил член СДПЭ, депутат Яак Ааб.

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