Видео ⟩ Мужчины также подвергаются домогательствам в вузах

"Я был вынужден прекратить учебу [в университете], потому что преподаватель пытался приставать ко мне, - рассказал о своем опыте программе молодой человек, пожелавший остаться неизвестным. - Я помню, как пришел к нему в кабинет, чтобы договориться о встрече, чтобы переписать работы. Когда я вошел, он незаметно запер дверь и начал делать неуместные замечания о моих руках, глазах, мочеиспускании по телевизору и тому подобном. Физического контакта не было".

Молодой человек подтвердил передаче, что именно этот эпизод стал причиной того, что он бросил обучение в вузе, где учился на бюджете. Обучение он продолжил в другом учебном заведении.

"Но после этого небольшого обмена словами мне стало противно, и я решил покинуть [университет], потому что больше никогда не хотел видеть этого человека. [...] Правлению учреждения я тогда ничего не рассказал - потому что было стыдно, а также трудно что-либо доказать", - рассказал мужчина.

Жертвы сексуальных домогательств испытывают как стыд, так и ряд других эмоций, которые мешают им официально сообщать о случившемся. Именно поэтому эксперты подчеркивают, что важно нормализовать не только страх жертв, но и снова и снова напоминать им о возможности сообщить о случаях домогательств.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)

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