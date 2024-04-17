Поехала на такси отдавать деньги преступникам: жительница Эстонии лишилась 11 000 евро

В полицию обратилась 67-летняя жительница Эстонии после того, как ей позвонил мошенник, представившийся оператором Tele2. По словам звонившего, у клиентки якобы скоро истекает договор, и для его продления у нее запросили личные данные, сообщает Rus.Postimees.
Жительница сочла звонок подозрительным и повесила трубку, сообщили в Лыунаской префектуре. Однако ей тут же позвонил очередной мошенник, который на этот раз уже представился сотрудником банка. Он рассказал о подозрительных операциях на счете, и клиентку попросили прийти в банк, снять деньги со счета, а затем положить их в пакомат.
Жертва поехала на такси в Тарту, несмотря на уговоры сотрудников банка, она забрала деньги и отнесла их в пакомат. Позже она поняла, что вместо того, чтобы помочь поймать мошенников, она сама стала жертвой обмана. По данным полиции, ущерб составляет 11 000 евро.
Как распознать мошенника:
- Звонящий представляется работником банка, полиции или другой организации либо госструктуры, вызывающей доверие.
- Ни одно государственное учреждение не будет спрашивать вашу личную информацию, а также пароли, данные кредитных карточек, коды Smart-ID и прочую личную информацию. Получить от вас эти данные по телефону пытаются только мошенники.
- Проведение "фиктивных" сделок с целью выявления нечестных работников банка, маклеров, продавцов автомобилей и так далее – это обман! Если вам предлагают нечто подобное – смело прекращайте разговор.
- Полиция не проводит "специальных операций" с привлечением гражданских лиц. Если вам предлагают поучаствовать в чем-то подобном – это мошенники!
Издание сообщает, что мошенники, ранее говорившие исключительно на русском языке, все чаще владеют эстонским. Поэтому проверенный способ убедиться, что звонят именно мошенники – начать говорить на эстонском языке – теперь срабатывает не всегда.
Как защититься от телефонных мошенников?
- Как только вы поняли, что имеете дело с мошенниками, сразу прекращайте диалог. Нет необходимости объяснять причины окончания разговора. Если вам снова звонят с неизвестного номер, не принимайте звонок.
- Нет смысла продолжать разговор, поскольку любую сообщенную вами информацию мошенники могут использовать в звонках в будущем и дополнять свою базу данных.
- Нет никаких причин называть по телефону свои пароли, данные кредитных карт и другие данные по требованию звонящего. Ни одно из государственных учреждений и банков не имеет права просить предоставить личные данные такого рода.
- Не скачивайте никакие программы на ваше устройство, если кто-то просит вас сделать это. Это еще один признак того, что вы имеете дело с мошенниками.
Куда обращаться, если вы стали жертвой мошенников?
- Несмотря на то, что полиция не может гарантировать возврат ваших денежных средств, все равно обязательно сообщите в полицию, если вы стали жертвой преступления.
- В случае банковского перевода мошенникам есть шанс отменить или оспорить транзакцию, если действовать быстро. В таких случаях стоит сразу обратиться в банк и рассказать более точно, какую информация вы передали мошенникам. После всех выполненных действий стоит сообщить о произошедшем в полицию.
- Если вы отправили наличные или ценные вещи через почтовый автомат мошеннику, вам необходимо немедленно связаться с фирмой, осуществляющей эту услугу. Полиция работает совместно с компаниями Omniva, Itella и DPD, однако не следует полностью полагаться на то, что отправку посылки удастся предотвратить. В некоторых случаях это удается сделать, но существует слишком высокий риск лишиться своих денег.
Что еще нужно знать или сделать?
- Сохранность ваших денежных средств и сбережений – это ваша ответственность. В случае передачи денег неизвестным людям слишком высок риск никогда больше не увидеть свои накопления.
- Мошенники звонят со сгенерированных номеров, поэтому вам не удастся перезвонить по этому номеру. Может также случиться, что вы перезвоните на реально существующий номер, владелец которого ничего не знает о деятельности мошенников.
- Точно так же мошенники генерируют номера телефонов, на которые звонят. Следует также помнить, что мы сами оставляем свои номера телефонов и личные данные в открытом доступе в интернете, откуда их могут заполучить злоумышленники. Именно поэтому так важно ограничивать доступ к своей личной информации, например, в социальных сетях.
- Обсуждайте тему мошенничества в компаниях. Расскажите о новых схемах мошенничества своим родным и близким. Предупредите пожилых родственников. Поделитесь информацией с детьми и подростками.
- Если вы стали свидетелем странного телефонного разговора в общественном месте, вмешайтесь и сообщите об этом в полицию. Таким образом вы можете предотвратить преступление!
Источник: Департамент полиции и погранохраны Эстонии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!