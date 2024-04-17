Поехала на такси отдавать деньги преступникам: жительница Эстонии лишилась 11 000 евро

Жительница сочла звонок подозрительным и повесила трубку, сообщили в Лыунаской префектуре. Однако ей тут же позвонил очередной мошенник, который на этот раз уже представился сотрудником банка. Он рассказал о подозрительных операциях на счете, и клиентку попросили прийти в банк, снять деньги со счета, а затем положить их в пакомат.

Жертва поехала на такси в Тарту, несмотря на уговоры сотрудников банка, она забрала деньги и отнесла их в пакомат. Позже она поняла, что вместо того, чтобы помочь поймать мошенников, она сама стала жертвой обмана. По данным полиции, ущерб составляет 11 000 евро.

Как распознать мошенника:

Звонящий представляется работником банка, полиции или другой организации либо госструктуры, вызывающей доверие.

Ни одно государственное учреждение не будет спрашивать вашу личную информацию, а также пароли, данные кредитных карточек, коды Smart-ID и прочую личную информацию. Получить от вас эти данные по телефону пытаются только мошенники.

Проведение "фиктивных" сделок с целью выявления нечестных работников банка, маклеров, продавцов автомобилей и так далее – это обман! Если вам предлагают нечто подобное – смело прекращайте разговор.

Полиция не проводит "специальных операций" с привлечением гражданских лиц. Если вам предлагают поучаствовать в чем-то подобном – это мошенники!

Издание сообщает, что мошенники, ранее говорившие исключительно на русском языке, все чаще владеют эстонским. Поэтому проверенный способ убедиться, что звонят именно мошенники – начать говорить на эстонском языке – теперь срабатывает не всегда.

Как защититься от телефонных мошенников?

Как только вы поняли, что имеете дело с мошенниками, сразу прекращайте диалог. Нет необходимости объяснять причины окончания разговора. Если вам снова звонят с неизвестного номер, не принимайте звонок.

Нет смысла продолжать разговор, поскольку любую сообщенную вами информацию мошенники могут использовать в звонках в будущем и дополнять свою базу данных.

Нет никаких причин называть по телефону свои пароли, данные кредитных карт и другие данные по требованию звонящего. Ни одно из государственных учреждений и банков не имеет права просить предоставить личные данные такого рода.

Не скачивайте никакие программы на ваше устройство, если кто-то просит вас сделать это. Это еще один признак того, что вы имеете дело с мошенниками.

Куда обращаться, если вы стали жертвой мошенников?

Несмотря на то, что полиция не может гарантировать возврат ваших денежных средств, все равно обязательно сообщите в полицию, если вы стали жертвой преступления.

В случае банковского перевода мошенникам есть шанс отменить или оспорить транзакцию, если действовать быстро. В таких случаях стоит сразу обратиться в банк и рассказать более точно, какую информация вы передали мошенникам. После всех выполненных действий стоит сообщить о произошедшем в полицию.

Если вы отправили наличные или ценные вещи через почтовый автомат мошеннику, вам необходимо немедленно связаться с фирмой, осуществляющей эту услугу. Полиция работает совместно с компаниями Omniva, Itella и DPD, однако не следует полностью полагаться на то, что отправку посылки удастся предотвратить. В некоторых случаях это удается сделать, но существует слишком высокий риск лишиться своих денег.

Что еще нужно знать или сделать?

Сохранность ваших денежных средств и сбережений – это ваша ответственность. В случае передачи денег неизвестным людям слишком высок риск никогда больше не увидеть свои накопления.

Мошенники звонят со сгенерированных номеров, поэтому вам не удастся перезвонить по этому номеру. Может также случиться, что вы перезвоните на реально существующий номер, владелец которого ничего не знает о деятельности мошенников.

Точно так же мошенники генерируют номера телефонов, на которые звонят. Следует также помнить, что мы сами оставляем свои номера телефонов и личные данные в открытом доступе в интернете, откуда их могут заполучить злоумышленники. Именно поэтому так важно ограничивать доступ к своей личной информации, например, в социальных сетях.

Обсуждайте тему мошенничества в компаниях. Расскажите о новых схемах мошенничества своим родным и близким. Предупредите пожилых родственников. Поделитесь информацией с детьми и подростками.

Если вы стали свидетелем странного телефонного разговора в общественном месте, вмешайтесь и сообщите об этом в полицию. Таким образом вы можете предотвратить преступление!

Источник: Департамент полиции и погранохраны Эстонии