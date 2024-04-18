Стали известны все пары 1/2 финала Лиги чемпионов

"Реал Мадрид", победивший в серии пенальти "Манчестер Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов, стал последним участником полуфинала турнира.

В 1/2 финала "Реал" встретится с мюнхенской "Баварией", которая в четвертьфинале обыграла лондонский "Арсенал".

В другой полуфинальной паре встретятся "Пари Сен-Жермен", который в 1/4 финала обыграл "Барселону", и дортмундская "Боруссия", победившая в четвертьфинале "Атлетико Мадрид".

Первые матчи будут проведены 30 апреля и 1 мая. Ответные встречи состоятся 7 и 8 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдёт 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Напомним, в минувшем сезоне победителем Лиги чемпионов стал "Манчестер Сити".

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