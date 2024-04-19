Линдси Брюэр - самая сексуальная гонщица в мире, которая злит конкуренток

На этой неделе американской модели и автогонщице Линдси Брюэр исполнилось 27 лет. В сезоне 2024 года девушка выступает в чемпионате Indy NXT за команду Juncos Hollinger Racing.
Помимо спорта 27-летняя Брюэр также активна в социальных сетях. Девушка находится в очень хорошей форме и не стесняется демонстрировать своё тело подписчикам в Instagram. Однако для некоторых конкурентов это является помехой...
"Я спросила совета у более взрослой женщины, которая тоже участвует в гонках. Она сказала мне перестать публиковать фотографии в бикини, потому что они выставляют женщин, занимающихся спортом, в плохом свете", - рассказала Брюэр изданию Daily Mail.
Но такие комментарии придают ей ещё большую мотивацию.
"Если мы действительно говорим о феминизме, то женщинам в этой сфере нужно позволять быть именно такими, какими они хотят быть, а не ограничивать. Никто не должен диктовать, можно ли нам пользоваться косметикой, что носить или какие фотографии размещать в социальных сетях. Я думаю, это антифеминизм", - сказала гонщица.
"Я действительно не думала, что стану законодательницей моды в социальных сетях или моделью. Автоспорт - дорогое хобби. Изначально я публиковала фотографии в бикини только тогда, когда ходила на пляж с друзьями", - говорит Линдси.
Девушка родилась 17 апреля 1997 года в Колорадо и развила любовь к автоспорту благодаря механикам - отцу и брату. В 11 лет Линдси увидела, как гости на дне рождения катаются на картах, и тоже попросила попробовать. К всеобщему удивлению, девочка оказалась быстрее хозяина карта. Уже через год она начала участвовать в соревнованиях.
Сейчас у неё более 2,7 млн подписчиков в Instagram. Также она ведет Tik-Тok и YouТube. В своих блогах спортсменка рассказывает о тренировках и путешествиях.
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