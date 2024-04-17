В Риге потерялись двое детей; полиция помогла им вернуться домой

В пятницу, 12 апреля, около 18:00 в Рижскую муниципальную полицию позвонила жительница и рассказала, что на детской площадке в Золитуде к ней подошла заблудившаяся восьмилетняя девочка.

Девушка объяснила полицейским, что вышла с собакой и подругой, которая отвела ее на детскую площадку, но подруга в какой-то момент ушла, и девочка не смогла вернуться домой одна. Более того, она не знает точного адреса своего места жительства.

Проверив данные, полицейским удалось выяснить примерное место жительства девочки, поэтому было принято решение отвезти ее с собакой по адресу, по которому девочка узнала свой дом.

Мать девочки нашлась и объяснила, что искала дочь во дворе и что та не предупредила ее о том, что пойдет на детскую площадку.

После 20:00 в Рижскую муниципальную полицию поступила информация от Rīgas satiksme о 10-летнем мальчике, который заблудился в 3-м троллейбусе.

Полицейские выяснили, что мальчик ехал на троллейбусе домой с тренировки, как обычно, когда заметил, что троллейбус едет не на Саркандаугаву, а в депо.

Отцу ребенка сообщили об этом по телефону, и правоохранители доставили мальчика домой.

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