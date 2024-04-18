Для защиты пострадавших планируется применять электронный надзор за агрессором

Как сообщили в пресс-службе Сейма, цель предложенных юридической комиссией поправок - уменьшить насилие в семье и способствовать безопасности общества в целом.

Электронный надзор - это мероприятия интенсивного контроля, установленные судом для ограничения свободного перемещения. Для осуществления электронного надзора к телу прикрепляется электронное устройство, позволяющее контролировать местонахождение лица в определенное время.

Поправками планируется установить, что к подозреваемому или обвиняемому лицу, к которому в качестве меры пресечения применен запрет на приближение к определенному лицу или месту, пребывание в определенном месте, передача под надзор полиции или домашний арест, для контроля за соблюдением ограничений можно будет применять непрерывный электронный надзор с использованием электронного устройства. Также предусмотрено установить, что электронный надзор за исполнением меры пресечения применяется исключительно при наличии оснований полагать, что подозреваемое или обвиняемое лицо является источником высокого риска насилия для другого лица.

Электронный надзор за исполнением меры пресечения в год в среднем может применяться к 400 подозреваемым или обвиняемым лицам, указывают авторы законопроекта.

Предполагается, что электронный надзор за исполнением меры пресечения будет осуществлять Государственная полиция. Определение порядка указанного надзора планируется делегировать Кабинету министров, который должен разработать соответствующие правила.

Законопроект разработан совместно с Министерством внутренних дел и Госполицией. Дискуссии по законопроекту велись в постоянной рабочей группе Министерства юстиции по уголовно-процессуальному закону.

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