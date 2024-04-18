Видео ⟩ Экзотические размеры шин появляются каждый день

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По словам Мартиньша Гринбергса, менеджера по продажам Goodyear в странах Балтии, если десять лет назад в ассортименте компании было 200 наименований, то через пять лет их было уже 600, а в прейскуранте этого года - уже около 1000.

​Экзотические размеры встречаются на каждом шагу и практически во всех классах автомобилей: от небольших кроссоверов до эксклюзивных спорткаров. Чем конкретнее и новее автомобиль, тем меньше предложение. Электромобили всегда выделяются особенно странными размерами шин, которых нет на других моделях.

Может случиться так, что в первые годы выпуска для автомобиля будут доступны только шины оригинальной комплектации, предлагаемые одним или несколькими производителями. Хорошим примером в свое время был первый BMW i3.

​В первый зимний сезон только один производитель предлагал зимние шины. Сейчас их около 20. Шинная индустрия быстро адаптируется к прихотям автопроизводителей, и во всех ценовых категориях появляются даже самые необычные размеры.

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