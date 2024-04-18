Почему так много топ-теннисисток родом из Восточной Европы?

Соболенко, выигравшая за карьеру два титула "Большого шлема" (Australian Open в 2023 и 2024 годах), объяснила, почему многие лучшие теннисистки мира родом непосредственно из стран Восточной Европы.

Именно такой вопрос задали 25-летней белоруске перед турниром серии WTA 500 в Штутгарте.

"Мы все выросли в тяжёлых условиях, мы действительно крепкие люди и бойцы. Трудно сказать. Это единственное объяснение, которое приходит на ум", - ответила она.

"По крайней мере ко мне это точно относится. Мне было нелегко, и я всегда боролась за свою мечту. Я думаю, что мы такие как бы стойкие. Не знаю", - рассмеялась Соболенко.

Изменения в рейтинге WTA, если нет турниров "Большого шлема", происходят каждую неделю. На данный момент лидером рейтинга является 22-летняя Ига Свёнтек из Польши, за которой следует Соболенко. Чешка Маркета Вондроушова занимает 8-е место в мировом рейтинге, а латвийская теннисистка Алёна Остапенко на данный момент находится на 10-й позиции. Кроме того, 4-е место в рейтинге WTA занимает Елена Рыбакина, которая родилась в Москве, но представляет Казахстан.

До недавнего времени в десятку лучших входила чешка Королина Мухова, которая сейчас располагается на 12-й строчке. Долгое время одной из лучших теннисисток мира считалась Элина Свитолина из Украины, которая сейчас занимает 18-е место в рейтинге, а до рождения ребёнка даже входила в топ-3. Лучшая российская теннисистка Дарья Касаткина сейчас занимает 11-е место в рейтинге.

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