Почему так много топ-теннисисток родом из Восточной Европы?

Практически половина нынешнего топ-10 теннисисток мирового рейтинга WTA - выходцы из Восточной Европы. Почему это так? Свои мысли по этому поводу изложила Арина Соболенко из Беларуси, которая сама является второй ракеткой мира.
Соболенко, выигравшая за карьеру два титула "Большого шлема" (Australian Open в 2023 и 2024 годах), объяснила, почему многие лучшие теннисистки мира родом непосредственно из стран Восточной Европы.
Именно такой вопрос задали 25-летней белоруске перед турниром серии WTA 500 в Штутгарте.
"Мы все выросли в тяжёлых условиях, мы действительно крепкие люди и бойцы. Трудно сказать. Это единственное объяснение, которое приходит на ум", - ответила она.
"По крайней мере ко мне это точно относится. Мне было нелегко, и я всегда боролась за свою мечту. Я думаю, что мы такие как бы стойкие. Не знаю", - рассмеялась Соболенко.
Изменения в рейтинге WTA, если нет турниров "Большого шлема", происходят каждую неделю. На данный момент лидером рейтинга является 22-летняя Ига Свёнтек из Польши, за которой следует Соболенко. Чешка Маркета Вондроушова занимает 8-е место в мировом рейтинге, а латвийская теннисистка Алёна Остапенко на данный момент находится на 10-й позиции. Кроме того, 4-е место в рейтинге WTA занимает Елена Рыбакина, которая родилась в Москве, но представляет Казахстан.
До недавнего времени в десятку лучших входила чешка Королина Мухова, которая сейчас располагается на 12-й строчке. Долгое время одной из лучших теннисисток мира считалась Элина Свитолина из Украины, которая сейчас занимает 18-е место в рейтинге, а до рождения ребёнка даже входила в топ-3. Лучшая российская теннисистка Дарья Касаткина сейчас занимает 11-е место в рейтинге.
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