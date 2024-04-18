Ивар Калныньш: Путину место - в подвале Музея мадам Тюссо

- Я уже и забыл об этом, потому что не слежу за этим в интернете. Эта история началась со звонка. Позвонил какой-то кретин, задавал вопросы. Не боитесь ли вы чего-то… Какой-то черный список… Он называл еще вот это… "иностранный агент". Это же смешно - какое агентство имеется в виду? Чувствую, это какая-то провокация. Вот я его и послал. А он от имени народа выступает, оказывается. Как комсомольские деятели - всегда от имени народа. Так вот я от своего имени лично его послал, а не народ.

- Что вы можете ответить тем из своих критиков, которые называют вас предателем - мол, Советский Союз и Россия вам все якобы дали, а вы сейчас действия Кремля не поддерживаете?..

- …Как "иностранный агент"? Это они какие-то агенты. Пусть в своей конторе и варятся.

- Вы не обижаетесь?

- Ну как на дураков обижаться?

- Своей актерской работой вы обогатили советский, а затем и российский кинематограф - снялись в более чем 120 фильмах. Но так и не получили звания заслуженного или народного артиста.

- Да. Я не был пионером, не состоял ни в одной партии. И, наверное, номенклатура посчитала, что я недостоин.

Калныньш себя секс-символом не считает

- Вас называют секс-символом советского кино. Как вам жилось с таким образом в стране, в которой "секса нет"?