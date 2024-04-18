Закон о мобилизации в Украине: что изменится для украинцев, живущих в Европе, и будут ли их призывать в ВСУ

- Живущий за границей военнообязанный гражданин Украины, у которого действие паспорта истечет лет через семь, допустим, может проигнорировать закон. А через семь лет, возможно, и война закончится. Ответственность какая-то есть за необновленные данные?

- Административная ответственность, то есть штрафы. Но если человек находится за границей, как ты его штрафовать будешь? Только если ему нужно будет приехать в Украину: тогда на границе проверят данные военнообязанного и оштрафуют. Но сейчас военнообязанный не поедет, так как есть риск быть мобилизованным.

- Как этот закон скажется на возможности мобилизации живущих за границей граждан Украины?

- На тех, кто выехал за границу, рычаг воздействия у государства минимальный, практически исчезающий. С таким подходом государства мы этих людей совсем потеряем. Они получат постоянный вид на жительство и останутся там, где они сейчас. В крайнем случае будут жить без паспорта, но для большинства это лучше, чем попасть на фронт. Не все готовы воевать, это очевидно, мы все это понимаем, но когда у военнообязанного нет перспектив демобилизации после определенного срока службы, привлечение в армию тех, кто воевать боится, становится и вовсе призрачным.

- Как вы оцениваете принятые поправки? Что беспокоит вас как юриста и как военного?

- Как военного меня беспокоит, что президент и Верховная рада не смогли соблюсти обещанный принцип справедливости. Политики обещали демобилизовать людей, которые уже больше двух лет на войне. Они устали и выгорели. Сегодня увольняются только по прямо указанным в законе основаниям. Этих оснований и так было очень мало, а сейчас их еще сократили поправками, поэтому на сегодня вариантов покинуть ВСУ, кроме как покалечиться или погибнуть, почти нет.

Да, если ты находился в плену и освобожден, ты тоже можешь уволиться со службы. Обещали совсем другое, но перед финальным голосованием эту норму о демобилизации после 36 месяцев службы убрали из закона, пойдя на поводу у политической целесообразности. То есть такие, как я, кто в первые дни войны сам пришел в военкомат, попали в замкнутый круг, из которого так просто не выйти.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!