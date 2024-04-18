В Украине приняты поправки к законам о прохождении военной службы и о мобилизации. Rus.Postimees выяснил, как новые правила отразятся на жизни военнообязанных украинцев, живущих в Европе, в том числе и в Латвии, что им теперь делать и как планировать свою жизнь.
Закон о мобилизации в Украине: что изменится для украинцев, живущих в Европе, и будут ли их призывать в ВСУ
11 апреля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект № 10449. В прессе его называют новым законом о мобилизации, но на самом деле это набор многочисленных поправок в ряд законодательных актов по вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета. Закон № 10449 вступит в силу через месяц после его подписания президентом Владимиром Зеленским, то есть 18 мая сего года.
Основные положения о мобилизации и военной службе, которые вводятся поправками, заключаются в следующем.
- Граждане, состоящие на военном учете, должны зарегистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста. Через этот кабинет должно происходить внесение и обновление учетных данных. Второй способ - внесение данных в ТЦК (военкомате) лично.
- Все граждане Украины, состоящие на военном учете, будут обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие персональные данные. Если они находятся в Украине, они это делают лично в военкомате. В случае пребывания за границей военнообязанные граждане Украины должны это сделать через электронный кабинет или позвонив по телефону военкомата.
- Граждане Украины, которые были сняты с военного учета в связи с отбытием за пределы Украины на срок более трех месяцев, обязаны будут в течение 30 дней с даты вступления в силу соответствующего постановления Кабинета министров Украины снова встать на военный учет.
- В период проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя военкомата в пунктах пропуска через государственную границу Украины.
- Изменения претерпел и перечень оснований для отсрочки от мобилизации. К примеру, содержание троих и более детей младше 18 лет работает при отсутствии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца. Таких изменений больше, и с ними можно ознакомиться в полном тексте закона.
- Совершение консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в условиях военного положения по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, не обновивших персональные данные в ТЦК, будут осуществлять только при одновременном их обновлении.
- Оформление внутреннего или загранпаспорта гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будут осуществлять при наличии у указанных лиц военно-учетных документов.
Что делать гражданам Украины, живущим в Европе?
Как этот закон будет применяться, в чем его основные плюсы и минусы, а также что он означает для живущих за рубежом украинцев, Rus.Postimees прокомментировал адвокат, находящийся сегодня на службе в ВСУ, Евгений Малеев.
- Евгений, закон устанавливает обязанность всех, в том числе живущих за границей, актуализировать свои данные. Человек это может сделать онлайн?
- Этот так называемый онлайн-кабинет военкомата - пока вообще никому не понятная вещь. Его еще никто толком в глаза не видел. Это первое. Кроме того, тут дело не просто в обновлении электронного адреса и номера телефона. Людей фактически пытаются загнать обратно в Украину.
Один из моментов актуализации твоих данных - это твое состояние здоровья, то есть годен ты к службе или нет. Если человек давно живет за границей, у него вполне могла истечь действительная справка о прохождении медкомиссии. До войны она действовала пять лет. Медкомиссию ты не пройдешь онлайн, поэтому как это сделать дистанционно, для меня большая загадка.
У меня есть знакомый адвокат, который с тремя маленькими детьми легально выехал в начале войны за границу. Он скептически смотрит на то, чтобы ехать в Украину для актуализации данных. Чтобы обновить все данные и соблюсти эту норму, ему нужно полтора-два месяца - пройти медкомиссию и всю бюрократию.
- То есть если человек не настроен идти в армию, он просто не поедет и не будет выполнять эту норму актуализации данных?
- Почти наверняка.
- Но это ограничивает возможности живущих за границей военнообязанных граждан получать консульские услуги - поменять паспорт, например.
- В этом и смысл поправок. Если заканчивается срок действия паспорта, а это рано или поздно произойдет, нужно идти в консульство. В консульстве попросят документы о воинском учете и актуализацию данных. Когда пошли слухи об этих поправках, многие за границей обновили действующий паспорт.
- Живущий за границей военнообязанный гражданин Украины, у которого действие паспорта истечет лет через семь, допустим, может проигнорировать закон. А через семь лет, возможно, и война закончится. Ответственность какая-то есть за необновленные данные?
- Административная ответственность, то есть штрафы. Но если человек находится за границей, как ты его штрафовать будешь? Только если ему нужно будет приехать в Украину: тогда на границе проверят данные военнообязанного и оштрафуют. Но сейчас военнообязанный не поедет, так как есть риск быть мобилизованным.
- Как этот закон скажется на возможности мобилизации живущих за границей граждан Украины?
- На тех, кто выехал за границу, рычаг воздействия у государства минимальный, практически исчезающий. С таким подходом государства мы этих людей совсем потеряем. Они получат постоянный вид на жительство и останутся там, где они сейчас. В крайнем случае будут жить без паспорта, но для большинства это лучше, чем попасть на фронт. Не все готовы воевать, это очевидно, мы все это понимаем, но когда у военнообязанного нет перспектив демобилизации после определенного срока службы, привлечение в армию тех, кто воевать боится, становится и вовсе призрачным.
- Как вы оцениваете принятые поправки? Что беспокоит вас как юриста и как военного?
- Как военного меня беспокоит, что президент и Верховная рада не смогли соблюсти обещанный принцип справедливости. Политики обещали демобилизовать людей, которые уже больше двух лет на войне. Они устали и выгорели. Сегодня увольняются только по прямо указанным в законе основаниям. Этих оснований и так было очень мало, а сейчас их еще сократили поправками, поэтому на сегодня вариантов покинуть ВСУ, кроме как покалечиться или погибнуть, почти нет.
Да, если ты находился в плену и освобожден, ты тоже можешь уволиться со службы. Обещали совсем другое, но перед финальным голосованием эту норму о демобилизации после 36 месяцев службы убрали из закона, пойдя на поводу у политической целесообразности. То есть такие, как я, кто в первые дни войны сам пришел в военкомат, попали в замкнутый круг, из которого так просто не выйти.
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