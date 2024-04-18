ФОТО ⟩ Дочь Роналду умилила многомиллионную армию фанатов футболиста

Нападающий и капитан саудовского клуба "Аль-Наср" опубликовал фотографию именинницы, под которой написал:

"Поздравляю, моя любовь! Мы любим тебя".

Публикация уже набрала более 2,7 млн лайков. Дочь Роналду умилила многомиллионную армию его фанатов, которые присоединились к поздравлениям. Они оставили больше 20 тыс. комментариев, большинство из которых - смайлики в виде алого сердца:

"Красота".

"Сладкая".

"Самая красивая".

"С днем рождения, принцесса Белла".

"С днем рождения, красавица и ангел".

"Поздравляем маленькую Беллу Эсмеральду".

У Криштиану Роналду пятеро детей. Первый сын - Криштиану-младший - родился 17 июня 2010 года от суррогатной матери. В июне 2017 года у футболиста от суррогатной матери появились близнецы Ева и Матео.

В том же году испанская модель Джорджина Родригес, с которой Роналду находится в отношениях с 2016-го, родила ему дочь Алану Мартину. В октябре 2021 года стало известно, что Джорджина забеременела двойней. 18 апреля 2022 года она родила дочь Беллу Эсмеральду и сына Анхеля, однако 19 апреля Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.

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